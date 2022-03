Laureatem "Złotych Taśm" 2021 w kategorii filmu polskiego zostały "Wszystkie nasze strachy" Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta (dystrybucja: Kino Świat). Przypomnijmy, że produkcja otrzymała w zeszłym roku Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.



"Wszystkie nasze strachy" to oparta na faktach, przejmująca historia wychowanego na wsi artysty, mocno zaangażowanego w działalność Kościoła katolickiego. Daniel ( Dawid Ogrodnik ) jest artystą, katolikiem i aktywistą. Domy w rodzinnej miejscowości ozdobione są jego imponującymi malowidłami, rzeźby trafiają na cenione wystawy w Warszawie, a instalacje w rodzaju podświetlonej i pozdrawiającej głosami mieszkańców kapliczki służą lokalnej wspólnocie. Jego znakiem rozpoznawczym jest bluza ozdobiona tęczowymi elementami.



Jako głęboko wierzący katolik, Daniel angażuje się w sprawy duchowe. Mężczyzna uważa, że kościół nie powinien być miejscem wykluczenia a w jego wspólnocie jest miejsce dla każdego bez względu na światopogląd i osobiste wybory. W wyniku dramatycznych wydarzeń Daniel decyduje się na wzięcie udziału w odważnej walce w obronie swoich idei i postanawia rozprawić się z homofobią mieszkańców rodzinnej miejscowości.



Wyróżnienia w kategorii filmu polskiego otrzymały ponadto filmy: "Moje wspaniałe życie" Łukasza Grzegorzka (dystrybucja: Gutek Film) oraz "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego (dystrybucja: Kino Świat).

Z kolei w kategorii filmu zagranicznego triumfowała "Aida" Jasmili Zbanić (dystrybucja: Gutek Film), a wyróżnienia otrzymały "Nomadland" Chloé Zhao (dystrybucja: Disney) oraz "Na rauszu" Thomasa Vinterberga (dystrybucja: Best Film).

- Trudno jest myśleć o plebiscytach na najlepsze filmy, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna i giną ludzie, a Polacy zdają egzamin z solidarności organizując pomoc dla ukraińskich uchodźców. Ale życie nie zatrzymało się, a kultura nie raz wspierała nas w trudnych chwilach. Także przez szacunek dla twórców i ich talentu postanowiliśmy przyznać nasze doroczne nagrody - mówi Barbara Hollender, przewodnicząca Zarządu Koła Piśmiennictwa SFP.



- Rezygnujemy jednak z gali "Złotych Taśm". W ubiegłym roku zorganizowanie takiej uroczystości uniemożliwiła nam pandemia. Chcieliśmy teraz uroczyście wręczyć statuetki laureatom z dwóch lat. Ale nie potrafimy świętować, gdy wokół tyle tragedii. Dlatego chciałabym tylko pogratulować nagrodzonym artystom, którzy - mówiąc słowami zmarłego rok temu poety Adama Zagajewskiego - wciąż "próbują opiewać okaleczony świat", podziękować im za piękne i ważne filmy. Statuetki i dyplomy wszystkim dostarczymy, a wierzę, że czas radosnych spotkań jeszcze przyjdzie - dodaje dziennikarka.



"Złote Taśmy" to nagroda, którą krytycy filmowi Stowarzyszenia Filmowców Polskich zrzeszeni w Międzynarodowej Federacji Prasy Filmowej FIPRESCI, przyznają nieprzerwanie od 1985 roku. Historia nagród przyznawanych przez polskich krytyków filmowych sięga 1956 roku. Początkowo nosiły one nazwę Syrenki Warszawskiej i przyznawane były w kategoriach najlepszego filmu polskiego, polskiego - krótkometrażowego i zagranicznego. Nagroda krytyków, zrzeszonych ówcześnie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, w krótkim czasie zyskała duży prestiż, a to ze względu na niezależność od politycznej koniunktury.



Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, środowisko krytyków zostało podzielone. Utworzono Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL, które przejęło prawo do przyznawania Syrenki Warszawskiej. Część krytyków przystąpiła do Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ustanawiając w 1985 r., jako Samodzielne Koło Piśmiennictwa (dzisiaj Koło Piśmiennictwa), swoją coroczną nagrodę za najlepszy obraz polskich ekranów, w kategoriach filmu polskiego i zagranicznego.



W ubiegłym roku (za filmy wprowadzone na ekrany polskich kin w 2020 roku) "Złote Taśmy" otrzymali: "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego (Gutek Film) oraz "Nędznicy" Ladja Ly (M2 Films).