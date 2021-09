​Wszystkie filmy Disneya w tym roku tylko w kinach

Choć studio Disneya uważa żądania Scarlett Johansson za bezpodstawne, to jej pozew otworzył drogę innym twórcom filmowym, niezadowolonym z tego, że na równoczesnej premierze w kinach i na streamingu mogli stracić finansowo. W umowie Johansson był zapis o tym, że zarobi ona procent od wpływów "Czarnej Wdowy" osiągniętych w kinach. Wraz z jednoczesną premierą filmu w kinach i na streamingu, kwota ta automatycznie stała się niższa, gdyż widzowie otrzymali szansę na zobaczenie tego filmu w domu na platformie Disney+.

Z powodu COVID-19, największe studia filmowe przez ostatnie miesiące musiały podjąć decyzje odnośnie strategii dystrybucyjnej swoich filmów. Te, które dało się sprzedać platformom streamingowym, zadebiutowały wyłącznie tam, omijając kina. Sporo tytułów - głównie studiów Disneya i Warner Bros. - zadebiutowało na platformach streamingowych należących do koncernów będących w posiadaniu tych właśnie studiów. Mowa o platformach Disney+ i HBO Max.



Disney: Jakie premiery w tym roku?

Kilka tytułów wciąż czeka z premierą na tzw. "lepsze czasy", a inne zadebiutowały wyłącznie w kinach. Wciąż jednak jest to obarczone niepewnością co do ewentualnych zysków. Studio Disneya nie może pod tym względem narzekać. Filmy takie jak "Free Guy" i "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni", które pokazywane są tylko w kinach, wciąż świetnie sobie tam radzą, co z pewnością ułatwiło decyzję o tym, by wszystkie pozostałe premiery studia Disneya odbyły się wyłącznie w kinach.

Najgoręcej zapowiadającą się premierą sezonu jesiennego-zimowego pozostaje jeszcze jeden komiksowy film Disneya/Marvela, widowisko "Eternals" z Angeliną Jolie w roli głównej. Film wyreżyserowany przez tegoroczną laureatkę Oscara Chloe Zhao ("Nomadland") trafi do kin 5 listopada tego roku.



Pozostałe tegoroczne premiery filmów studia Disneya to: "Ostatni pojedynek" (premiera 15 października) "Ron Usterka" (22 października), "Nasze magiczne Encanto" (26 listopada), "West Side Story" (10 grudnia) oraz "King’s Man: Pierwsza misja" (22 grudnia).