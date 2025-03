"Nowe oblicze Greya": ostatnia część kasowej serii

"Nowe oblicze Greya" to trzecia i ostatnia część głośnej trylogii zapoczątkowanej przez "Pięćdziesiąt twarzy Greya". Za reżyserię odpowiada James Foley, a w rolach głównych powrócili Jamie Dornan jako Christian Grey i Dakota Johnson jako Anastasia Steele. Film opowiada o życiu małżeńskim Christiana i Any, którzy po ślubie starają się cieszyć wspólnym szczęściem. Ich spokój zakłóca jednak były szef Any, Jack Hyde, który pragnie zemsty. Związek bohaterów zostaje wystawiony na próbę.

"Pojawia się dodatkowy wątek kryminalny - związany z szalonym Jackiem, który zatruwał życie rodzinne i uczuciowe bohaterów już w drugiej części. Tym razem jego czerwone i podkrążone oczy szaleńca stają się naprawdę niebezpieczne. Oprócz scen pościgów pojawią się też obrazki ze strzelaniny plus szczypta opowieści o walce na śmierć i życie. Zresztą sny pana Greya staną się prawie prorocze" - pisała Joanna Ostrowska w recenzji dla Interii.

Mimo mieszanych opinii "Nowe oblicze Greya" cieszy się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie, a sama seria stała się fenomenem, o którym toczyły się zażarte dyskusje. Ponadto cała seria okazała się finansowym sukcesem - pierwsza część zarobiła ponad 560 mln dolarów, druga 380 mln, a trzecia ponad 370 mln.

"Nowe oblicze Greya" w telewizji. Gdzie i kiedy oglądać?

Film "Nowe oblicze Greya" zostanie wyemitowany dzisiaj, 21 marca, o godz. 23.10 w Polsacie.