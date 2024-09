Wstyd się przyznać, ale lubimy ten film? Polacy oglądają na potęgę

"Madame Web" trafiła do kin w lutym 2024 roku i miała za zadanie wprowadzić do uniwersum nową potężną bohaterkę i oczywiście podbić kina. Plan się nie powiódł — produkcja została zmiażdżona w recenzjach i niewiele zarobiła. Przez długi czas wydawało się, że będzie to najgorszy film tego roku.



"Madame Web nie jest tak zła, jak mogłaby sugerować jej nieco nieudana kampania promocyjna. W rzeczywistości jest dużo gorzej" - pisał krytyk "Rolling Stone". "Prawdziwa katastrofa na poziomie Czarnobyla, która w miarę upływu czasu wydaje się coraz bardziej radioaktywna [...] Jedynym niesamowitym czynnikiem tego spin-offu Spider-Mana jest to, że ktoś gdzieś podpisał zgodę na jego wydanie" - mogliśmy przeczytać w sieci.



"Madame Web" na platformie Max

Film w reżyserii S.J. Clarkson trafił na platformę Max 31 sierpnia i wydarzyło się to bez większego rozgłosu. Jak się okazuje, mogło to być sporym błędem, ponieważ Polacy oglądają "Madame Web" na potęgę. Produkcja obecnie znajduje się na drugim miejscu w rankingu najpopularniejszych filmów platformy.

Otrzymaliśmy oczywiste potwierdzenie, że streaming jest ostatnią deską ratunku dla filmów, które nie poradziły sobie w kinach i czasem wolimy poczekać kilka miesięcy na możliwość obejrzenia kolejnej finansowej klapy z własnego salonu, niż wybierać się do kina.

"Madame Web": o czym jest film?

"Madame Web" opowiada o Cassandrze Webb (Dakota Johnson), młodej ratowniczce medycznej, która otrzymuje zdolności przewidywania przyszłości. Dzięki nim stara się ochronić trzy nastolatki (Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O'Connor) przed ścigającym je mordercą, Ezekielem Simsem (Tahar Rahim). Mężczyzna okazuje się mieć związek z przeszłością kobiety.