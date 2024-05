Wstrząsająca historia toksycznej miłości. Na początku wydawał się ideałem

Film "Tylko my dwoje" wyreżyserowała znana francuska aktorka, reżyserka i scenarzystka, Valérie Donzelli . Zanim związała się z przemysłem filmowym studiowała architekturę, ale szybko z tego zrezygnowała. Zaczęła grać w teatrze, a dorabiała pracując w piekarni. Za namową wieloletniego partnera zdecydowała się postawić na karierę aktorską.

Wielkim sukcesem okazał się serial "Clara Sheller" (2005), w którym zagrała jedną z głównych bohaterek. Kontynuacją dobrej passy był jej reżyserski debiut "Królowa jabłek" (2009), gdzie zagrała również główną rolę. Kolejny obraz Donzelli "Wypowiedzenie wojny" (2011) trafił już na festiwal do Cannes, ugruntowując pozycję dużego talentu europejskiego kina.



Jej ostatni film "Tylko my dwoje" miał swoją światową premierę na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes. Scenariusz filmu, opartego na powieści Érica Reinhardta, Valerie Donzelli napisała do spółki z Audrey Diwan - laureatką weneckiego Złotego Lwa za film "Zdarzyło się" (2021). To ujęty w formę retrospekcji trzymający w napięciu thriller o dominacji, postępującej kontroli i desperackiej próbie odzyskania wolności.

"Tylko my dwoje": O czym opowiada film?

Kiedy Blanche (w tej roli Virginie Efira ) poznaje na imprezie Grega ( Melvin Poupaud ), wydaje jej się, że trafiła na idealnego dla siebie mężczyznę. Kolejne dni i wspólnie spędzone chwile potwierdzają jedynie dobre pierwsze wrażenie. Bohaterka oczarowana jest przystojnym mężczyzną do tego stopnia, że gotowa jest dla niego zmienić swoje życie.



Wkrótce, w związku ze zobowiązaniami zawodowymi Grega, para przenosi się na drugi koniec kraju, do Lotaryngii, a niedługo później na świat przychodzi ich pierwsze dziecko. Sielanka zostaje jednak zakłócona z chwilą, gdy Blanche odkrywa, że Greg okłamał ją, ukrywając prawdziwe powody przeprowadzki. Mimo że przyjmuje przeprosiny i wytłumaczenie partnera, wątpliwości pozostają. Będę się one nasilały, zwłaszcza że mężczyzna stara się coraz bardziej kontrolować Blanche. Czy kobiecie uda się wyzwolić z tej toksycznej relacji?



"Tylko my dwoje" w kinach od 21 czerwca.