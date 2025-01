Wskrzesił wampira, teraz czas na wilkołaki. Co wiemy o nowym filmie Roberta Eggersa?

Robert Eggers: co wiadomo o nowym projekcie reżysera?

Po fenomenalnym, komercyjnym i finansowym sukcesie filmu "Nosferatu" Robert Eggers wybrał już temat kolejnego dzieła. "Werwulf", podobnie jak film o kultowym wampirze, powstanie we współpracy z Focus Features. Produkcja ma pojawić się w okresie bożonarodzeniowym w roku 2026.

Przy nowym projekcie reżyser będzie współpracować ze Sjónem, który pomagał Eggersowi przy scenariuszu do filmu "Wiking" (2022). Jak podaje portal The Hollywood Reporter historia o wilkołakach ma rozgrywać się w XIII-wiecznej Anglii. Scenariusz zawierać będzie dialogi w staroangielskim, by jak najlepiej odzwierciedlić realia tamtej epoki.

"Nosferatu": już niedługo pierwsze seanse w Polsce!

"Nosferatu" miał dotychczas premierę w kilkudziesięciu krajach na świecie. Stworzona przez reżysera opowieść, mimo wielu jawnych nawiązań, nie miała być kopią kultowej produkcji Friedricha Wilhelma Murnaua z 1922 roku; autor chciał w swoim dziele przełożyć środek ciężkości na postać Ellen Hutter. Przypomnijmy, że arcydzieło Murnaua doczekało się już wcześniej remake'u w postaci filmu Wernera Herzoga "Nosferatu wampir" z toku 1979.

W filmie Eggersa publiczność może zobaczyć wielu cenionych aktorów: Billa Skarsgårda jako hrabiego Orloka, Lily-Rose Depp w roli Ellen Hutter, Nicholasa Houlta jako Thomasa Huttera czy Willema Dafoe jako Profesora Albina Eberharta von Franz.

Najnowsze wyniki box office'u wykazują, że film do tej pory zarobił 156,3 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 50 mln dolarów.

"Nosferatu" trafi do polskich kin 21 lutego. Niecierpliwi widzowie będą mieli okazję skorzystać jednak z pokazów przedpremierowych, które w wielu kinach rozpoczną się już 24 stycznia.

