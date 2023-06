Film "Wrooklyn Zoo" reklamowany jest przed dystrybutora jako "uwodząca klimatem, iskrząca emocjami i pulsująca muzyką techno, hip hopu i punk rocka opowieść o burzliwej pierwszej miłości pary młodych ludzi. Ich buncie, dorastaniu i gorącym uczuciu na przekór wszystkim i wszystkiemu".

"Wrooklyn Zoo": "Romeo i Julia" we współczesnym Wrocławiu

W rolach głównych wystąpią młodzi debiutanci - autentyczni przedstawiciele swoich środowisk, którym na dużym ekranie partnerują: Jan Frycz , Renata Dancewicz , Konrad Eleryk , amerykański skater Tony Trujillo oraz znamienite grono gości specjalnych, których personalia zostaną wkrótce ujawnione.

"Wrooklyn Zoo" to przeniesiona na ulice Wrocławia i słoneczne wybrzeże USA, współczesna wersja ponadczasowej sztuki "Romeo i Julia". Zabierająca widzów do barwnego świata "Generacji Z", gdzie porządek rzeczy ustalają miłość, młodość i konfrontacja. A rytm serca przyspieszają: deskorolka, seks, nielegalne substancje i magiczne rytuały. Przygotujcie się na niespodziewane, bo oto nadchodzi nowa jakość w polskim kinie!

"Wrooklyn Zoo": O czym opowie film?

Osiemnastoletni Kosa jest najlepszym skejterem we Wrocławiu. Ma piękną dziewczynę, świetnych kumpli, uwielbianego dziadka (Jan Frycz) i jasny plan na przyszłość. Chce wygrać prestiżowe deskorolkowe zawody, których stawką są duże pieniądze i wyjazd do Los Angeles. Wszystko zmienia się diametralnie, gdy w czasie beztroskich wakacji Kosa poznaje Zorę - magnetyczną romską dziewczynę, wraz z którą w życie chłopaka wkracza magia i namiętne uczucie, jakiego nigdy dotąd nie zaznał. Wkrótce, by zawalczyć o swą miłość, młodzi zakochani będą musieli stawić czoła starej rodzinnej tradycji, społecznym zakazom i uprzedzeniom oraz zaślepionym nienawiścią bandytom. Wspólnie zrobią wszystko, by oszukać przeznaczenie, choć cena ich wyborów może być naprawdę wysoka.

"Wrooklyn Zoo" trafi na ekrany kin w 2024 roku. Dystrybutorem filmu jest Kino Świat.