Wróciła wspomnieniami do kultowej produkcji. Ten film zmienił bieg jej życia

"Wystrzałowe dziewczyny": Drew Barrymore wspomina kultowy film

Gwiazda amerykańskiego kina, Drew Barrymore ("E.T", "50 pierwszych randek", "Długo i szczęśliwie"), w swoim podcaście "The Drew Barrymore Show", wróciła wspomnieniami do filmu, który według niej zamienił jej życie. Chodzi o western z 1994 roku zatytułowany "Wystrzałowe dziewczyny". Zagrała w nim w wieku 16 lat.

W programie rozmawiała razem z Andie MacDowell ("Cztery wesela i pogrzeb", "Dzień świstaka"), której partnerowała na planie produckji.

"Kiedy kręciliśmy ‘Wystrzałowe dziewczyny’ miałam 16 lat (...)" - mówiła Barrymore. "Zawsze opowiadam, jak bardzo ten film zmienił moje życie. Jeżeli nie wzięłabym udziału w tej produkcji, to nie siedziałabym na tym miejscu. Ten film pokazał mi, że jeżeli na czymś ci zależy, musisz się angażować. Nie grałam wcześniej w takiej produkcji, to było dla mnie jak szkoła. Na tym planie dowiedziałam się, jak to wszystko wygląda, mimo tego że były one dość surrealistyczne" - opowiadała Barrymore.

"Wtedy najbardziej zmieniło się moje życie. Ten przełomowy punkt to właśnie to doświadczenie, które przeżyłam z tobą" - dodała aktorka zwracając się do Andie MacDowell.

"Wystrzałowe dziewczyny": o czym opowiada film?

W tej historii z bardzo Dzikiego Zachodu Madeleine Stowe, Andie MacDowell, Drew Barrymore i Mary Stuart Masterson wcielają się w rolę czterech kobiet, które mają dosyć męskiej dominacji. Walczą o swoje prawa, stosując metody przeciwników. Aby przeżyć muszą trzymać się razem. Tworzą zupełnie nowy, nie pozbawiony swoistego uroku, typ bohatera, jakiego Dziki Zachód jeszcze nie widział.

