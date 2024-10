Wróci w kolejnej części! "Kramer jeszcze nie powiedział ostatniego słowa"

"Piła 11": Tobin Bell ponownie wcieli się w Johna Kramera

"Piła" jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii filmowych na świecie. Opiera się na połączeniu thrillera i horroru oraz gatunku gore. Pierwsza część zadebiutowała w 2004 roku. Film okazał się sukcesem. Nakręcony przy budżecie w wysokości 1,2 miliona dolarów, zarobił na całym świecie kwotę 105 milionów dolarów.

Fabuła opiera się na Johnie Kramerze, zwanym także Panem Zagadką, który jest byłym inżynierem budownictwa. Mężczyzna konstruuje skomplikowane zagadki dla ludzi, by nauczyć ich jak cenne jest życie. Główny antagonista serii umiera w trzeciej części, jednak twórcy filmu zawsze znajdują sposoby, by chociaż na chwilę pokazać go na ekranie w kolejnych odsłonach "Piły". W ostatniej części, która ukazała się w zeszłym roku, scenarzyści postanowili cofnąć nas do momentów sprzed śmierci głównego bohatera. Zapowiada się, że fabuła "Piły 11" może podjąć podobne wątki.

Tobin Bell, 82-letni amerykański aktor, który od lat wciela się w postać Kramera, w ostatnim wywiadzie dla The Los Angeles Times zdradził, że ponownie odegra postać Johna w najnowszej odsłonie.

"Nie mogę się doczekać, żeby jeszcze bardziej go rozwinąć. John Kramer jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jest więcej rzeczy, których możecie się o nim dowiedzieć" - powiedział Tobin Bell.

"Jeśli przy okazji zaszufladkowania mam szansę stworzyć wyjątkową kreację aktorską, a po to zostałem aktorem, to dalej, zaszufladkujcie mnie. Każdy artysta jest odpowiedzialny za tworzenie w ramach tego, co dostaje, a moim zadaniem jest zmienić to, jak mnie postrzegacie. Jeśli chcecie mnie postrzegać w określony sposób, być może zmienicie zdanie, gdy obejrzycie kolejny film" - dodał aktor.

