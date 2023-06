"Wróbel": O czym opowie film?

Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Z pasją studiuje encyklopedię, ćwicząc swoją nadzwyczajną pamięć. Poza obrotnym, prowadzącym szemrane interesy, kolegą Pedrem nie ma na świecie nikogo bliskiego. I dobrze mu z tym. Pewnego dnia wszystko się zmienia - jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim Dziadek, którego do tej pory nie znał i nowa, wygadana sąsiadka Marzenka. Remek będzie musiał się nauczyć, jak zrobić lemoniadę, gdy życie daje ci cytryny.



Autor filmu, reżyser i scenarzysta Tomasz Gąssowski, to wieloletni współpracownik i kompozytor muzyki do nagradzanych filmów Andrzeja Jakimowskiego. Za muzykę do jego "Imagine" otrzymał MocArta RMF Classic za najlepszą muzykę filmową w roku 2013.



Ma na swoim koncie krótkometrażowy debiut "Baraż", doceniony licznymi nagrodami, m.in. na Warszawskim Festiwalu Filmowym, Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej "Prowincjonalia", Lubuskim Lecie Filmowym, Międzynarodowym Festiwalu Filmu i Muzyki "Transatlantyk". W uzasadnieniach werdyktów jury często powtarzało się zdanie "za opowiadanie w prosty sposób o ważnych sprawach".

Zdjęcie Jacek Borusiński jako listonosz Remek Wróbel / Jarosław Sosiński / materiały prasowe

"Wróbel": Jacek Borusiński i inne gwiazdy w obsadzie

Nowy autorski film "Wróbel", z tym samym co w "Barażu" Jackiem Borusińskim w roli głównej, będzie kontynuacją takiego sposobu budowania filmowego świata. Subtelne aktorstwo, nienachalna muzyka i "czujna" na dokumentalne zdarzenia kamera będą niewątpliwą wartością artystyczną tego kameralnego filmu. Gwarantują to nazwiska twórców.



Jacek Borusiński to współtwórca Grupy Mumio - zespołu istniejącego na polskiej scenie teatralnej prawie 30 lat. Ich legendarne już spektakle to uczta dla miłośników subtelnego, abstrakcyjnego humoru. Ale Borusiński to nie tylko aktor komediowy. W roku 2017 za rolę w "Barażu" właśnie zdobył Nagrodę im. Jana Machulskiego w kategorii najlepszy aktor.



We "Wróblu" partnerować mu będą: Julia Chętnicka (która zachwyciła w "Królowej" u boku Andrzeja Seweryna), Krzysztof Stroiński , Piotr Rogucki , Bartłomiej Kotschedoff , Maria Maj, Agnieszka Matysiak. Nie zabraknie ciekawych epizodów aktorskich - na drugim planie pojawią się m.in. Iwo Zaniewski, Stefan Szczepłek, Wojciech Fiedorczuk, Krzysztof Herdzin, Radek Majewski.

Zdjęcie Julia Chętnicka w scenie z "Wróbla" / Jarosław Sosiński / materiały prasowe

Operatorem filmu jest Wojciech Staroń , wieloletni współpracownik Krzysztofa Krauze i Joanny Kos-Krauze. Jego autorstwa są zdjęcia do takich filmów jak "Papusza" (z Krzysztofem Ptakiem), "Plac Zbawiciela" czy "Ptaki śpiewają w Kigali". Jest również reżyserem autorskiego, wyjątkowego filmu dokumentalnego "Bracia". Za swoją pracę w Polsce i na świecie otrzymał wiele nagród, w tym Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie w 2011 roku.

Producentem i dystrybutorem filmu jest NEXT FILM.