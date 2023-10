Film " Wredne dziewczyny " miał premierę niemal dwie dekady temu i do dziś jest wielkim hitem. Opowiada o nastoletniej Cady Heron (Lindsay Lohan), która przeprowadza się z Afryki do Stanów Zjednoczonych. Kontynuuje naukę w liceum, w którym rządzi grupa dziewczyn: Regina George (Rachel McAdams), Gretchen Wieners (Lacey Chabert) i Karen Smith (Amanda Seyfried).

Lindsay Lohan: Skandale niemal zniszczyły jej karierę

Lindsay Lohan zasłynęła jako dziecięca gwiazda po występie w komedii "Nie wierzcie bliźniaczkom". "Rola w komedii "Wredne dziewczyny" ugruntowała jej pozycję w przemyśle filmowym. Poza karierą na srebrnym ekranie, Lindsay Lohan spełniała się również jako piosenkarka.

Lindsay Lohan przez lata była naczelną imprezowiczką i skandalistką Hollywood. Za swoje wybryki wielokrotnie stawała przed sądem, m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu i narkotyków, za wsiadanie za kierownicę bez prawa jazdy, a także za napaść na policjantkę. Przez kolejne afery załamała się jej aktorska kariera. Zaczęła dostawać coraz mniej propozycji filmowych.

Jednak niedawno Lindsay Lohan ustatkowała się i zaczęła prowadzić zdrowy tryb życia. Miłość znalazła w... Dubaju. W 2021 roku zaręczyła się z bankierem, Baderem Shammasem. Niecały rok później ogłosili, że są już po ślubie.

Po latach nieobecności na ekranie, Lindsay Lohan powróciła w zeszłym roku w głównej roli w netfliksowym filmie "Niezapomniane święta". Romantyczna komedia była numerem jeden platformy aż w 68 krajach, m.in. w Polsce.

W lipcu tego roku 37-letnia gwiazda urodziła syna. Poród w Dubaju, poznaliśmy również imię. "Aktorka i jej mąż Bader Shammas przywitali na świecie Luai Shammasa, co po arabsku oznacza "tarczę" lub "obrońcę"" - donosiło TMZ.

Rachel McAdams: Kultowa Regina George

Od dwunastego roku życia Rachel McAdams występowała w przedstawieniach teatru dziecięcego z Londynu. Wybierając dalszą drogę edukacji, McAdams początkowo planowała jednak rozpoczęcie studiów kulturoznawczych. Dopiero nauczycielka prowadząca koło teatralne przekonała ją, aby zdecydowała się na szkołę teatralną. Nastolatka zapisała się na wydział teatralny York University w Toronto, który ukończyła ze stopniem licencjata w 2001 roku.

Profesjonalną karierę aktorka zaczęła od występów w popularnej produkcji Disneya "The Famous Jett Jackson". W 2002 roku McAdams zadebiutowała na dużym ekranie w obrazie "My Name is Tanino". W tym samym roku zagrała również w filmie "Perfect Pie", za który została nominowana do nagrody Genie (kanadyjskiego odpowiednika Oscara). Jej kariera nabrała rozpędu. Pierwszym filmem McAdams zrealizowanym w "fabryce snów" była komedia "Gorąca laska" (2002).

We "Wrednych dziewczynach" zagrała Reginę George, złośliwą nastolatkę, przywódczynię grupy licealnych piękności. Od tamtej pory minęło prawie 20 lat, a kariera aktorska Rachel McAdams nabrała rozpędu i nie zwalnia. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat mogliśmy ją oglądać w takich filmach jak: "Pamiętnik", "Spotlight", "O północy w Paryżu", "Czas na miłość" czy "Wieczór gier". Ostatnio wystąpiła w filmie "Doktor Strange w multiwersum obłędu". W 2024 roku zobaczymy ją w sequelu "Sherlocka Holmesa".

Amanda Seyfried: Żałuje występu we "Wrednych dziewczynach"?

Karierę w show-biznesie Amanda Seyfried rozpoczęła jako modelka. W Hollywood początkowo występowała w operach mydlanych. Przełomem w karierze aktorki były kreacje z 2004 roku w filmowej komedii "Wredne dziewczyny" oraz serialu "Weronika Mars". W filmowym hicie z 2004 początkowo ubiegała się o rolę Reginy.

W wywiadzie dla magazynu "Porter" Seyfried powiedziała, że wyszła z czasów sprzed MeToo "całkiem bez szwanku", ale dodała, że jako nastolatka zagrała kilka scen, których teraz żałuje.

"Mając 19 lat, chodziłam po planie bez bielizny. Teraz myślę sobie o tym: 'Żartujesz sobie? Jak mogłaś do tego dopuścić?' - wyznała. "Och, wiem dlaczego: miałam 19 lat, nie chciałam nikogo denerwować i chciałam zachować pracę. Dlatego" - szybko dodała.

We wspomnianych wcześniej "Wrednych dziewczynach" bohaterka grana przez gwiazdę mogła przewidzieć deszcz, używając... swoich piersi. Seyfried ujawniła, że była "upokarzana" przez chłopców podchodzących wówczas do niej i proszących ją o prognozę pogody. "Miałam jakieś 18 lat. To było po prostu obrzydliwe" - powiedziała magazynowi "Marie Claire" na początku tego roku.

Pierwszą główną postać Seyfried zagrała w musicalu "Mamma Mia!", w którym wcieliła się w córkę bohaterki granej przez Meryl Streep. Do jej najpopularniejszych ról należą występy w następujących produkcjach: "Chloe", "Wciąż ją kocham", "Listy do Julii", "Les Misérables: Nędznicy" czy "Mank". Ostatnio wystąpiła w serialu Apple TV+ "W tłumie".

Lacey Chabert nie zrobiła wielkiej kariery aktorskiej

Rolę zdominowanej przez Reginę Gretchen otrzymała Lacey Chabert. Aktorka była popularna jako nastoletnia gwiazda – wystąpiła wtedy w serialu "Ich pięcioro". Później pracowała przede wszystkim jako aktorka dubbingowa.

Z całej czwórki "Wrednych dziewczyn" Lacey Chabert zrobiła najmniejszą karierę. W ostatnich latach występowała głównie w mało popularnych filmach świątecznych: "Świąteczny walc", "Królewskie święta", "Winter in Vail" czy "Christmas at Castle Hart". Hit z 2004 roku pozostaje jej największym osiągnięciem w karierze.