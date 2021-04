Wpadka na gali BAFTA. Pominięto Dianę Rigg z „Gry o tron”

Niedzielnej nocy 11 kwietnia rozdane zostały prestiżowe nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej – BAFTA. Organizatorzy ceremonii spotkali się z falą krytyki po tym, jak w sekcji „In memoriam” poświęconej zmarłym w ubiegłym roku artystom, pominęli gwiazdę serialu „Gra o tron” Dianę Rigg. Teraz tłumaczą się z tego niedopatrzenia.

Reklama

Diana Rigg w serialu "Gra o tron" /HBO/Kobal/REX/Shutterstock /East News

Rola Olenny Tyrell w serialu "Gra o tron" była ukoronowaniem trwającej sześć dekad kariery aktorskiej Diany Rigg. Wcześniej wystąpiła m.in. w jednym z filmów z serii o przygodach agenta 007 - "W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości", gdzie wcieliła się w rolę hrabiny Teresy di Vincenzo. Była też niezapomnianą Emmą Peel w serialu "Rewolwer i melonik". Dlatego jej fanów oburzył fakt, że została pominięta podczas gali rozdania nagród BAFTA. Media społecznościowe obiegła specjalna sklejka przygotowana z okazji tej ceremonii poświęcona zmarłym w ubiegłym roku artystom. Nie było w niej Diany Rigg.



"Posiadając ograniczony czas na nekrologi podczas transmisji telewizyjnej, nie sposób uhonorować wszystkich, którzy niestety zmarli. Organizatorzy BAFTA uważają, że Diana Rigg była bardziej znana ze swoich dokonań telewizyjnych, dlatego znajdzie się w stosownym materiale wyemitowanym podczas rozdania telewizyjnych nagród BAFTA" - czytamy w oświadczeniu organizatora.



Reklama

Nie tylko Diana Rigg została pominięta w sekcji "In memoriam". Nie znalazła się tam również m.in. Honor Blackman ("Goldfinger", "Rewolwer i melonik"). Oburzyło to fanów w mediach społecznościowych. "To hańba, że BAFTA pominęła Dianę Rigg i Honor Blackman w sekcji 'In memoriam'. To dwie ikoniczne aktorki z lat 60. ubiegłego wieku. Wystąpiły w Bondach i w wielu innych filmach. Były gwiazdami filmowymi, a nie telewizyjnymi!" - można przeczytać we wpisach internautów.



Nagrody BAFTA rozdano po raz 74. Najlepszym anglojęzycznym filmem roku został "Nomadland" Chloe Zhao. Nagrodę dla najlepszego brytyjskiego filmu roku przyznano filmowi "Obiecująca. Młoda. Kobieta." Emerald Fennell, a "Na rauszu" Thomasa Vinterberga uhonorowanow statuetkę dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Wśród aktorów i aktorek nagrodami mogli cieszyć się Frances McDormand ("Nomadland"), Anthony Hopkins ("Ojciec"), Yuh-Jung Youn ("Minari") oraz Daniel Kaluuya za rolę w filmie "Judas and the Black Messiah".