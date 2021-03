Woody Harrelson prywatnym lekarzem Heinricha Himmlera

Trzykrotnie nominowany do Oscara Woody Harrelson będzie gwiazdą powstającego filmu biograficznego, którego bohaterem będzie Felix Kersten. Scenariusz produkcji o losach tego prywatnego lekarza Heinricha Himmlera powstaje na podstawie powieści "The Magic Touch" ("Magiczny dotyk") autorstwa Josepha Kessela.

To będzie trzeci wspólny prokekt Orena Movermana i Woody'ego Harrelsona /Theo Wargo /Getty Images

Film ma być zatytułowany "The Man with the Miraculous Hands", a jego scenariusz napisze Oren Moverman ("W imieniu armii"). Tytuł został zapożyczony z amerykańskiego wydania książki Kessela - "The Man with the Miraculous Hands: The Fantastic Story of Felix Kersten, Himmler’s Private Doctor" ("Człowiek z czyniącymi cuda dłońmi: Fantastyczna opowieść o prywatnym lekarzu Himmlera, Feliksie Kerstenie"). Moverman będzie też reżyserem filmu, a w postać Kerstena wcieli się Woody Harrelson ("Urodzeni mordercy", "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"). Będzie to trzecia, po filmach "W imieniu armii" i "Brudny glina", wspólny projekt Movermana i Harrelsona.

Urodzony w Finlandii Kersten niechętnie dał się wciągnąć w machinę Trzeciej Rzeszy, gdzie został prywatnym lekarzem i więźniem Himmlera. Zalecone przez niego terapie pomogły Himmlerowi uśmierzyć wyniszczające bóle brzucha, tym samym miał wpływ na jednego z głównych architektów Holocaustu. Dzięki sprytnym manipulacjom Kerstena oraz jego talentowi do negocjacji ze zbrodniarzem, lekarzowi udało się ocalić tysiące istnień ludzkich i przeżyć swojego oprawcę.

"Choć zakończyła się 70 lat temu, to II wojna światowa wciąż odsłania kolejne poruszające i nigdy wcześniej nieopowiedziane historie ludzi, którym udało się pokonać przeciwności losu. Powieść Kessela rzuca nowe światło na zakończenie wojny. Kersten to współczesny bohater, który pomógł utrzymać naszą wiarę w ludzkość w trakcie największego koszmaru XX wieku" - powiedział producent filmu "The Man with the Miraculous Hands", Eric Jehelmann.

Na premierę czekają już inne filmy z Woodym Harrelsonem w roli głównej. To komiksowy "Venom 2: Carnage", nowy film twórcy "The Square": "Triangle of Sadness", "The Man from Toronto" Patricka Hughesa oraz wyprodukowany przez Netflix thriller kryminalny "Kate".