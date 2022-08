Następnego dnia po opublikowaniu wspomnianego tweeta, na portalu społecznościowym Instagram swoją odpowiedzią na niego podzielił się 61-letni gwiazdor. Woody Harrelson pokazał wpis Mulvenny, a do niego dołączył autorski wierszyk, którym teraz zachwycają się internauci.



"Ode to Cora. You're an adorable child; Flattered to be compared; You have a wonderful smile; I just wish I had your hair" - napisał na Instagramie Woody Harrelson. Można to tłumaczyć jako: "Oda do Cory. Jesteś uroczym dzieckiem. Porównanie do ciebie to dla mnie zaszczyt. Masz wspaniały uśmiech i bardzo chciałbym mieć tyle włosów co ty".



Reklama

Instagram Post

Odpowiedź aktora zachwyciła matkę Cory. "Nie każdego dnia Woody Harrelson pisze dla twojej córki wiersz. Cora bardzo dziękuje za wszystkie odpowiedzi i retweety. Nie zawsze wygląda jak Woody Harrelson, ale gdy już tak wygląda, to trudno ich odróżnić" - odpowiedziała aktorowi i internautom mama dziewczynki, której oryginalny post szybko stał się jednym z najpopularniejszych virali Internetu.



W przerwie pomiędzy pisaniem wierszy, Woody Harrelson kontynuuje swoją karierę aktorską. Ostatnio można było go oglądać w filmie platformy Netflix "Człowiek z Toronto". Niedawno ogłoszono też datę polskiej premiery filmu "W trójkącie" Rubena Östlunda , w którym gra jedną z głównych ról. Zdobywca tegorocznej Złotej Palmy na Festiwalu Filmowym w Cannes pojawi się w polskich kinach dopiero 20 stycznia przyszłego roku.



Instagram Post

Innymi ukończonymi przez Harrelsona projektami są nowy film Bobby'ego Farrelly'ego "Champions" i opowiadający o kulisach afery Watergate serial "The White House Plumbers".