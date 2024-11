Ostatnim jak na razie filmem Woody'ego Allena jest zrealizowany we Francji thriller "Niewierni w Paryżu" (2023). Była to 50. produkcja w karierze reżysera. Od czasu jej premiery reżyser, który kiedyś realizował jeden film rocznie, milczał w sprawie swoich planów zawodowych.

Ponadto w kwietniowej rozmowie z "AirMail" wyznał, że nie zdecydował jeszcze, czy w ogóle nakręci kolejny obraz. "Nie chce mi się zbierać pieniędzy. To mordęga" - stwierdził. - "Jednak jeśli ktoś do mnie zadzwoni i powie, że sfinansuje mój film, to na pewno rozważyłbym powrót. Raczej nie miałby dość siły, by odmówić, bo mam tyle pomysłów".



Następnie Allen skupił się na zmianach, które w ostatnich latach przeszedł przemysł filmowy. "To, czy moje dzieło trafi do dystrybucji, czy nie, nie ma dla mnie znaczenia. Kiedy kończę film, nie śledzę jego drogi. Dystrybucja nie jest zresztą tym, czym była kiedyś. Teraz to dwa tygodnie w kinach... Cały biznes się zmienił i to nie w atrakcyjny sposób. Cała romantyczność związana z kręceniem filmów zniknęła" - stwierdził twórca "Annie Hall".



Woody Allen nakręci swój 51. film

Niedawno media donosiły, że pieniądze na 51. film reżysera się znalazły i zrealizuje on go we Włoszech. Jak napisała "La Vanguardia", to już jednak nieaktualne. Środki finansowe okazały się niewystarczające i w efekcie swoje nowe dzieło Allen nakręci w Barcelonie. Zdjęcia mają ruszyć w przyszłym roku.



Z tym miastem reżyser ma dobre wspomnienia, ponieważ w 2008 roku zrealizował tu jeden ze swoich najsłynniejszych filmów "Vicky Cristina Barcelona". Obraz otrzymał Złotego Globa w kategorii najlepsza komedia lub musical, a Penelope Cruz została nagrodzona Oscarem za rolę drugoplanową.

Artysta, który 1 grudnia będzie świętował 89. urodziny, został właśnie sfotografowany w Barcelonie. Po pięknych katalońskich uliczkach przechadzał się w towarzystwie żony Soon-yi Previn.