Wong Kar-Wai pracuje nad serialem

Wong Kar-Wai, autor takich filmów jak „Spragnieni miłości” czy „Chungking Express”, pracuje nad swoim pierwszym w karierze serialem. „Blossoms Shanghai” Wonga Kar-Waia będzie telewizyjną adaptacją nagradzanej książki autorstwa Jina Yuchenga „Blossoms”.

Wong Kar-Wai /Anthony Kwan /Getty Images

Zdjęcia do serialu "Blossoms Shanghai" w całości zostały zrealizowane w rodzinnym mieście Wonga Kar-waia - Szanghaju. Scenariusz napisał również pochodzący z Szanghaju Qin Wen. Za zdjęcia do serialu odpowiedzialny jest Peter Pau, a główną rolę zagra w nim Hu Ge. Gwiazda niedawnego "Jeziora dzikich gęsi". Serial produkuje należąca do Wonga Kar-waia firma Jet Tone.



Hu Ge wcieli się w rolę milionera oportunisty. W serialu przedstawione zostaną jego losy począwszy od burzliwej przeszłości aż po koniec ubiegłego wieku, kiedy udało mu się zgromadzić zawrotne bogactwo. Z akcją umieszczoną w latach 90. XX wieku, podczas rozwoju ekonomicznego Szanghaju, śledzić będziemy jego związki z czterema kobietami symbolizującymi to, za czym gonił przez całe życie: przygodę, honor, miłość i niewinność.



"Przełomowa powieść Jina Yuchenga to doskonały materiał do tego, aby przenieść na ekran moją miłość do rodzinnego miasta. Za sprawą serialu chciałbym zaprosić widzów, aby wsiąkli w klimat intryg i mieszkańców Szanghaju początku lat 90. Był to ekscytujący czas, który otworzył miastu drogę do nowoczesności" - powiedział Kar-wai, który wyreżyseruje pilotowy odcinek serialu.



Nazwisko Kar-waia wiązane było również z dwoma innymi serialami. Nieznane są jednak żadne nowe szczegóły tworzonego dla platformy Huanxi Media "Paradise Guesthouse" oraz "Tong Wars", który miał powstać dla Amazon Studios.