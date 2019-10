"Wojna o prąd": Benedict Cumberbatch jako Thomas Edison

Benedict Cumberbatch to jedno z elektryzujących nazwisk współczesnego Hollywood ("Doktor Strange"). Dał się poznać w 2005, gdy za rolę w "Hawkingu" otrzymał nominację do nagrody BAFTA. W 2010 pojawił się w miniserialu BBC "Sherlock" (kolejna nominacja), który przyniósł mu wielką popularność i otworzył drogę do międzynarodowej kariery. Pozycję aktora ugruntował "Czas wojny" i "Szpieg", a także nominacja do Oscara za rolę Alana Turinga w "Grze tajemnic" (2014). Nagroda BAFTA przypadła mu zaś w 2019 za miniserial "Patrick Melrose".

W opartej na prawdziwych wydarzeniach "Wojnie o prąd" (w kinach od 11 października) Cumberbatch wciela się w naukowca Thomasa Edisona. Jak wspominał, już pierwsza scena w scenariuszu zrobiła na nim wielkie wrażenie. "Edison zaprasza nowojorskie grube ryby na specjalny pokaz. Wysiadają z pociągu w tych swoich futrach, cylindrach i eleganckich butach, które natychmiast pokrywają się błotem. I nagle z ciemności wstępują w światło. Oto Edison - magik, niemal samozwańczy Bóg, który z mroku prowadzi ich ku jasności" - powiedział aktor.



"Benedict jest łatwy w kontakcie, skłonny do żartów. Zbudował postać Edisona w sposób dość zaskakujący. Tak, jego Edison sprawia wrażenie postaci dominującej, wręcz większej niż życie, przyciągającej uwagę otoczenia. A jednocześnie to specyficzny żartowniś, kramarz-magik, uwielbiający zadziwiać otoczenie" - komentuje producent filmu Basil Iwanyk.



"Dla mnie to raczej 'upadły bohater', który musi się pogodzić z tym, że nie jest wszechwładnym bogiem przemysłu - jak współcześnie Mark Zuckerberg, Steve Jobs czy Bill Gates - lecz rozgoryczonym przegranym. Jednak nie kapituluje - myśli o ochronie swych kolejnych patentów i o nowych pomysłach. To wybitny człowiek o wielu, bardzo wielu słabościach i wadach" - charakteryzuje swego protagonistę Cumberbatch.

