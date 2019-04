Wojciech Smarzowski otrzymał Nagrodę im. Krzysztofa Krauzego za "Kler"

Wojciech Smarzowski został w piątek, 6 kwietnia, ogłoszony laureatem 4. Nagrody im. Krzysztofa Krauzego, przyznawanej przez Gildię Reżyserów Polskich. Kapituła doceniła go za film "Kler", który - jak podkreśliła - "daje wielką wiarę w siłę kina".

Krzysiek Krauze był moim nauczycielem - wspominał Wojciech Smarzowski /Niemiec / AKPA

To druga Nagroda im. Krzysztofa Krauzego dla Smarzowskiego. Poprzednią odebrał dwa lata temu za film "Wołyń".



Tegorocznego laureata wyłoniła kapituła w składzie: Anna Jadowska (przewodnicząca), Joanna Kos-Krauze, Sławomir Fabicki, Paweł Maślona oraz Łukasz Ronduda. Pod uwagę brano filmy, których premiera odbyła się w 2018 r.

Reklama

W laudacji, odczytanej podczas piątkowej uroczystości w Warszawie, zaznaczono, że filmem "Kler" Smarzowski "po raz kolejny udowodnił, że potrafi celnie diagnozować naszą rzeczywistość i nazywać rzeczy po imieniu, unikając zbędnej dyplomacji, kunktatorstwa".

"Smarzowski z filmem 'Kler' trafił idealnie w odpowiedni czas i miejsce. Wyraził to wszystko, co od wielu lat było zamiatane pod dywan, wydawało się niemożliwe do wyciągnięcia. Wyciągnął problem na światło dzienne i analitycznie rozłożył na czynniki pierwsze" - uznała kapituła.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kler" [trailer] materiały dystrybutora

Jej zdaniem, reżyser "w swojej eksploracji kościoła katolickiego nie zatracił elementu ludzkiego". "Postacie, które stworzył na ekranie, są nie tylko egzemplifikacją problemu, ale posiadają złożony, ludzki wymiar i tak bardzo jak ich nie lubimy, tak samo jest nam ich żal. Bohaterowie 'Kleru' są przede wszystkim bardzo samotni. Wrośli w feudalne struktury. Nie są w stanie stworzyć bliskiej relacji z drugim człowiekiem" - stwierdzono w laudacji.

Kapituła podkreśliła, że "Kler" "daje wielką wiarę, nie tę kościelną, ale wiarę w siłę kina". "Moc oddziaływania tego filmu dopiero się rozpoczęła i za kilka lat będziemy obserwować tego efekty nie tylko w języku (...), ale w świadomości Polaków, którzy otworzyli oczy i zobaczyli dzięki 'Klerowi', że król jest nagi" - podsumowano w uzasadnieniu werdyktu.



"Kler" 1 16 Janusz Gajos, Robert Więckiewicz, Arkadiusz Jakubik i Jacek Braciak to gwiazdy najnowszego filmu Wojtka Smarzowskiego. „Kler” trafi na ekrany kin 28 września. Autor zdjęcia: Bartosz Mrozowski Źródło: materiały dystrybutora 16

Odbierając nagrodę, Smarzowski podziękował osobom, z którymi pracował. "Druga sprawa - już o tym mówiłem, kiedy dostawałem tę nagrodę dwa lata temu - że Krzysiek Krauze był moim nauczycielem, choć on o tym kompletnie nie wiedział... Ale pracowałem przy 'Grach ulicznych'" - wspomniał.

Do tegorocznej nagrody nominowani byli także: Agnieszka Smoczyńska ("Fuga"), Marek Koterski ("7 uczuć"), Olga Chajdas ("Nina"), Jagoda Szelc ("Monument"), Paweł Pawlikowski ("Zimna wojna"), Łukasz Grzegorzek ("Córka trenera"), Janusz Kondratiuk ("Jak pies z kotem"), Paweł Sala ("Niewidzialne), Adrian Panek ("Wilkołak"), Klara Kochańska i Kasper Bajon ("Via Carpatia").



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kler": Wojtek Smarzowski o filmie materiały dystrybutora

Głównymi bohaterami "Kleru" jest trzech katolickich księży - skupiony na karierze pracownik kurii w wielkim mieście ks. Leszek Lisowski (w tej roli Jacek Braciak), ks. Tadeusz Trybus - wiejski proboszcz żyjący w stałym związku z kobietą (Robert Więckiewicz) oraz ks. Andrzej Kukuła oskarżony przez parafian o pedofilię (Arkadiusz Jakubik). Smarzowski przedstawia także widzom żyjącego w luksusie arcybiskupa Mordowicza (Janusz Gajos), który - jako człowiek blisko związany z rządzącymi krajem - wywiera wpływ na krajową politykę.

Pod koniec marca film Smarzowskiego zdobył Polskie Nagrody Filmowe Orły w kategoriach: najlepsza główna rola męska (Braciak), drugoplanowa rola męska (Gajos), muzyka (Mikołaj Trzaska) oraz nagrodę publiczności. W ub.r. podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał nagrodę specjalną i nagrodę publiczności. Ponadto został doceniony za najlepszą scenografię (Jagna Janicka).



Nagroda im. Krzysztofa Krauze przyznawana jest co roku przez Gildię Reżyserów Polskich reżyserom, których filmy "wyróżnia wrażliwość społeczna, kunszt artystyczny i nonkonformistyczne podejście do sztuki filmowej". W poprzednim roku wyróżnienie otrzymała Anna Jadowska za "Dzikie róże".