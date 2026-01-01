Wojciech Smarzowski nominowany do Nagrody im. Kazimierza Kutza

Pięć nominacji do Nagrody im. Kazimierza Kutza

Kapituła Nagrody im. Kazimierza Kutza ogłosiła listę nominowanych - cztery osoby i jeden duet. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach kultury, sztuki i działań społecznych związanych ze Śląskiem.

Wśród nominowanych znalazł się Wojciech Smarzowski , autor głośnych filmów "Dom dobry", "Wołyń", "Róża", "Wesele", "Dom dobry" czy "Kler". Jego produkcje zdobywały krajowe i międzynarodowe nagrody. Najnowszy film, "Dom dobry" , w trzy tygodnie od premiery zgromadził blisko 2 mln widzów i zajął czołowe miejsce w krajowym box office.

Do 6. Nagrody im. Kazimierza Kutza nominowano ponadto: aktorkę i pisarkę Monikę Braun, poetę i animatora dialogu międzykulturowego Krzysztofa Czyżewskiego, historyka Ryszarda Kaczmarka oraz duet scenografów Katarzynę Sobańską i Marcela Sławińskiego.

"Postać Kazimierza Kutza, wybitnego reżysera, społecznika i polityka oddanego sprawom Śląska, wciąż pozostaje żywa. Idee, które nim kierowały, charakterystyczna niepokorność, zaangażowanie w sprawy społeczne, indywidualność w wyborach artystycznych i szeroko rozumiana troska o lokalność - nie tylko śląską - także w tym roku znajdują kontynuację w życiu i działalności nominowanych wybranych przez kapitułę" - przekazał w informacji prasowej Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, przewodniczący kapituły Nagrody im. Kazimierza Kutza.

Kapituła zdecydowała również o przyznaniu honorowego tytułu Ambasador Śląska. Nazwisko laureata tego wyróżnienia zostanie ogłoszone w trakcie uroczystości. Nazwisko laureata zostanie ogłoszone podczas gali w Teatrze Śląskim, która tradycyjnie odbędzie się 16 lutego, w dniu urodzin patrona nagrody.

Nagroda im. Kazimierza Kutza

Nagroda im. Kutza promuje artystów, którzy łączą działalność artystyczną ze społecznym zaangażowaniem. Laureat otrzymuje odlaną z brązu statuetkę zaprojektowaną przez Ksawerego Kaliskiego według pomysłu Erwina Sówki oraz 50 tys. złotych.

Dotychczasowymi laureatami byli: Anna Dymna (2021), Szczepan Twardoch (2022), Maja Kleczewska (2023), Agnieszka Holland (2024) oraz Adam Michnik (2025).

Nagrodę im. Kazimierza Kutza ustanowiono w 2020 roku z inicjatywy prezydenta Katowic Marcina Krupy, rektora Uniwersytetu Śląskiego Ryszarda Koziołka i dyrektora Teatru Śląskiego Roberta Talarczyka. Po raz pierwszy została wręczona 16 lutego 2021 roku.

Kazimierz Kutz był reżyserem, scenarzystą, publicystą, pisarzem i politykiem. Na Śląsku jest pamiętany jako artysta i promotor spraw regionu, twórca śląskiej trylogii - "Sól ziemi czarnej" (1969), "Perła w koronie" (1971) i "Paciorki jednego różańca" (1979). Zmarły 18 grudnia 2018 r. artysta spoczywa na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza w Katowicach.