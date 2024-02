Wojciech Marczewski ma 80 lat. Dostał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Wojciech Marczewski ze Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Jak przekazano na stronie internetowej resortu kultury, Wojciech Marczewski "odebrał odznaczenie wraz z listem gratulacyjnym w dniu swoich 80. urodzin z rąk wiceministra Andrzeja Wyrobca podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie MKiDN".

"Pozostaje pan inspiracją dla młodych reżyserów. Jako pedagog i wykładowca w wyższych szkołach filmowych w kraju i za granicą wykształcił pan liczne rzesze absolwentów szkół filmowych. Pracując w przekonaniu, że przyszłość kina należy do młodego pokolenia pomaga pan - zgodnie ze swoją dewizą - tym wszystkim, którzy chcą robić filmy, a nie tylko karierę" - napisał Bartłomiej Sienkiewicz, dziękując jubilatowi za jego osiągnięcia artystyczne i edukacyjne.

Wojciech Marczewski: Sylwetka artysty

Wojciech Marczewski (ur. 28 lutego 1944 r. w Łodzi) jest współtwórcą Zespołu Filmowego TOR, współzałożycielem, wiceprezesem, dyrektorem programowym i wykładowcą Fundacji Szkoła Wajdy oraz Wajda Studio, a także członkiem Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej.

Uhonorowany został dwukrotnie Srebrnymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych - w 1979 roku za film "Zmory" , będący ekranizacją powieści Emila Zegadłowicza, a w 1982 za "Dreszcze" - film odsłaniający kulisy świadomości dziecka epoki komunizmu. W 1990 r. otrzymał Złote Lwy za film "Ucieczka z kina Wolność", opowiadający o perypetiach i przemianie wewnętrznej cenzora.

"Reżyser jest także laureatem Srebrnego Niedźwiedzia na Berlinale (1982 r.). W 2002 r. jego film "Weiser" zdobył trzy statuetki i sześć nominacji do Polskich Nagród Filmowych Orzeł" - przypomniało MKiDN.



Wojciech Marczewski w przeszłości pełnił funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz prezesa Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. W latach 2008-2014 był członkiem Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a w latach 2011-2014 - jej przewodniczącym.

W 2002 r. razem z Andrzejem Wajdą założył Mistrzowską Szkołę Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy (obecnie Wajda School). Był dziekanem Wydziału Reżyserii w The National Film and TV School of Great Britain w Londynie. Wykładał reżyserię w Niemczech, Danii, Szwajcarii i Holandii, a także na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W 2001 r. uzyskał tytuł naukowy profesora sztuki filmowej.

Był opiekunem artystycznym wielu debiutów filmowych, m.in. takich jak "Pogrzeb kartofla" J. J. Kolskiego, "300 mil do nieba" M. Dejczera, "Balanga" Ł. Wylężałka, "List" D. Hasanovića, "Erratum" M. Lechkiego, a także pomysłodawcą programu "30 minut", realizowanego przez Studio Munka SFP".

"Za wybitne zasługi dla kultury narodowej oraz osiągnięcia w twórczości artystycznej Wojciech Marczewski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz dwukrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Kultury" - podano.