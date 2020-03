Wojciech Jerzy Has: Wizjoner polskiego kina

"Wizjoner", "magik", "oryginał polskiego kina" - tak o nim pisano. Był autorem takich filmów, jak "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Lalka", "Sanatorium pod Klepsydrą", "Pożegnania" czy "Jak być kochaną". Gdyby Wojciech Jerzy Has żył, miałby 95 lat. Uznawany za jednego z najwybitniejszych reżyserów kina światowego, ostatnie lata swojego życia spędził samotnie, zapomniany przez widzów, chorując w mieszkaniu na łódzkim blokowisku.

Wojciech Jerzy Has na planie filmu "Sanatorium pod Klepsydrą" (1973) /materiały prasowe

Wojciech Jerzy Has zmarł 3 października 2000 roku w Łodzi, w wieku 75 lat. W środę, 1 kwietnia 2020 roku, twórca obchodziłby 95. urodziny. Dlaczego wciąż warto o nim pamiętać i przypominać jego filmy?

Autor takich dzieł, jak "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Lalka", "Sanatorium pod Klepsydrą", "Pętla", "Pożegnania", "Szyfry" czy "Jak być kochaną" był outsiderem w środowisku polskich filmowców - zarówno ze względu na tematy, które podejmował, jak i nieszablonowy styl bycia. Konsekwentnie realizował swój własny program artystyczny, unikając politycznych, czy komercyjnych uwarunkowań w swojej twórczości.

Do kogo kierował swoje filmy? Mówił tak: "Ludzie dzielą się na takich, którzy dzielą się logiką i na tych, których wyobraźnia lubi ponosić. (...) Nie muszę dodawać, że ja cenię tych drugich, z wyobraźnią nieskrępowaną logiką". I dodawał: "Nie chodzi mi o to, aby robić filmy w ogóle. Idzie mi o to, aby robić swoje filmy".

Filmy Wojciecha Jerzego Hasa znane są z perfekcyjnie dopracowanych kadrów. Artysta był bezkompromisowy w poszukiwaniu doskonałego kształtu swoich dzieł. Między innymi z tego właśnie powodu Has uznawany jest za jednego z najwybitniejszych reżyserów kina światowego. Jego kinem zachwycali się między innymi Martin Scorsese i Luis Bunuel).

Wideo Rękopis znaleziony w Saragossie

Filmy Hasa zawsze wymagały dużych nakładów finansowych. W jednym z wywiadów artysta przyznawał: "Zawsze paraliżuje mnie świadomość tego, że robię filmy kosztowne, które na polskim rynku nie mogą się zwrócić i wydaję społeczne pieniądze na cele społeczne - może nie pierwszorzędne?".

Wojciech Jerzy Has urodził się 1 kwietnia 1925 roku w Krakowie. Ukończył krakowską Szkołę Handlową, a następnie Szkołę Przemysłu Artystycznego na Wydziale Grafiki. W 1945 roku wstąpił na ASP w Krakowie i studiował w pracowni prof. Eibischa.

Jako filmowiec rozpoczął pracę w Wytwórni Filmów Dokumentalnych. W latach 1951-1956 pracował w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi realizując filmy dokumentalne, oświatowe i instruktażowe. Był związany także z Zespołem Autorów Filmowych Syrena, Iluzjonem i Zespołem Kamera. Wykładał na wydziale reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Pełnił także funkcję dziekana tego wydziału (1989-90) i rektora uczelni (1990-96).

W 1988 roku otrzymał tytuł honorowy Rady Państwa "Zasłużony dla kultury polskiej". 10 lat później, 16 października 1998 roku, na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi odsłonięto gwiazdę Hasa w Alei Gwiazd.

Wojciech Jerzy Has zapisał się w polskiej sztuce filmowej jako reżyser głośnych obrazów, będących adaptacjami literatury pięknej, takich jak: "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Lalka" czy "Sanatorium pod Klepsydrą".

Zrealizował wiele filmów na podstawie własnych scenariuszy. Do jego najwcześniejszych obrazów należą: "Harmonia" (1948), "Pętla" (1957), "Pożegnania" (1958), "Wspólny pokój" (1959) i "Rozstanie" (1960).

W latach 60. stworzył swoje najsłynniejsze filmy: "Rękopis znaleziony w Saragossie" (1964), "Lalkę" (1968) i "Sanatorium pod Klepsydrą" (1973). Powstały wówczas także: "Złoto" (1961), "Jak być kochaną" (1962) oraz "Szyfry" (1966).

Wyreżyserował również: "Nieciekawą historię" (1982), "Pismaka" (1984), "Osobisty pamiętnik grzesznika... przez niego samego spisany" (1985) i "Niezwykłą podróż Baltazara Kobera" (1988).

Ostatnie lata swojego życia artysta poświęcił wykładom na Łódzkiej Szkole Filmowej, gdzie zresztą pracował od lat 70. XX wieku. Dające mu początkowo satysfakcję spotkania ze studentami, coraz bardziej zaczynały go męczyć. Kino początku lat 90. zmierzało w stronę, kompletnie obcą reżyserowi "Rękopisu znalezionego w Saragossie". Myślenie komercyjne było dla niego niezrozumiałe. Has przeprowadził się na łódzkie blokowisko, do mieszkania pełnego zapomnianych rekwizytów z dawnych filmów.

W 1996 roku skończyła się jego rektorska kadencja w Łódzkiej Szkole Filmowej. Zmarł cztery lata później, 3 października 2000 roku.