Włamanie do domu Keanu Reevesa

Kilku mężczyzn w kominiarkach włamało się w czwartek, 7 grudnia, do domu gwiazdora takich filmów, jak "Matrix, "John Wick" czy "Constantine". Co zniknęło z domu Keanu Reevesa ? Okazuje się, że rabusie ukradli cenną kolekcję broni palnej, która należała do aktora.

Keanu Reeves mieszka w Hollywood Hills - obszarze górskim, oddalonym od centrum Los Angeles o około 16 km. Co wiadomo na temat włamania? Tylko tyle, że doszło do niego pod nieobecność aktora. Według informacji policji, przed "włamaniem właściwym" złodzieje przeprowadzili "włamanie testowe".



Jak poinformował serwis "TMZ", w środę wieczorem miejscowa policja otrzymała anonimowe zgłoszenie o włamaniu do domu Reevesa. Na miejscu okazało się jednak, że nikogo tam nie ma. Następnego dnia w nocy na posesji włączył się alarm. Tym razem doszło do włamania, jednak nie udało się ująć sprawców. Policja z Los Angeles uważa, że wcześniejsze zawiadomienie było testem na to, jak szybko na miejscu zjawiają się stróże prawa.

Nie wiadomo, czy skradziono coś jeszcze poza kolekcją broni palnej.

Problemy Keanu Reevesa

To nie były pierwsze nieprzyjemne zdarzenia, których "bohaterem" był Keanu Reeves.

W 2014 roku odnotowano aż dwa incydenty w ciągu trzech dni związane z gwiazdorem. Wówczas dwie różne kobiety włamały się do domu aktora.

Z kolei na początku 2023 roku Reeves złożył w sądzie wniosek o zakaz zbliżania się do niego stalkerowi, który wielokrotnie wdzierał się na jego posesję od listopada 2022 roku. Mężczyzna, który w mediach społecznościowych przedstawił się jako Jasper Keith Reeves, twierdził, że jest krewnym gwiazdora.