"Wirtuoz. Pojedynek zabójców": Kiedy premiera filmu z Anthonym Hopkinsem?

"Wirtuoz. Pojedynek zabójców" - tak brzmi polski tytuł thrillera, w którym Anthony Hopkins wcielił się w postać tajemniczego szefa płatnego zabójcy granego przez Ansona Mounta. Nowy film Nicka Stagliano, w którym wystąpili także Abbie Cornish i Eddie Marsan, zadebiutuje na VOD już 5 maja.

Anthony Hopkins w scenie z filmu "Wirtuoz. Pojedynek zabójców" /Galapagos Films /materiały prasowe

Reklama

Jest opanowany, skrupulatny i działa z morderczą precyzją. To się jednak może zmienić, bo tym razem Wirtuoz, jak nazywa się płatny zabójca, dostaje od swojego szefa najtrudniejsze zadanie w dotychczasowej karierze. Musi wytropić i zabić innego zabójcę, nie wie jednak, kto jest jego celem. Zna tylko czas i miejsce, gdzie będzie mógł spotkać swoją przyszłą ofiarę.



Reklama

Co zrobi, kiedy na jego drodze stanie piękna kobieta? Czy wytropi cel i idealnie wykona zadanie? - czytamy w opisie filmu "Wirtuoz. Pojedynek zabójców".

W rolach głównych występują w nim: Anthony Hopkins ("Milczenie owiec"), Anson Mount ("Non-Stop"), Abbie Cornish ("Jestem Bogiem"), Eddie Marsan ("Dżentelmeni"). Za reżyserię odpowiada Nick Stagliano ("Good Day For It"), który jest także współscenarzystą i producentem filmu.

"Mentor jest silną postacią. To, co mi się najbardziej spodobało, to prostota. Nick Stagliano w bardzo prosty sposób ułożył scenariusz. Nie przereżyserował go na papierze. Czasami trzeba przedzierać się przez scenariusze z ogromną liczbą wskazówek scenicznych. Ten z kolei był bardzo klarowny i napisany wprost" - powiedział o swojej postaci i pomyśle na film Anthony Hopkins.

"Od zawsze fascynowało mnie, jaki wpływ na nas, ludzi, ma poczucie winy. Dlatego postanowiłem stworzyć historię, w której główny bohater, będący w rzeczywistości złym człowiekiem, staje w obliczu poczucia winy, sumienia, współczucia i emocji, które zaczynają przejmować nad nim władzę - dodał reżyser Nick Stagliano.

Film "Wirtuoz. Pojedynek zabójców" dostępny będzie od 5 maja na platformach VOD: ipla, vod.pl, Orange VOD, Premiery Canal+, Platforma Canal+, Chili, Play Now, Multimedia GO, Mojeekino, E-kinopodbaranami, TVP VOD, VECTRA i UPC Polska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wirtuoz. Pojedynek zabójców" [trailer] materiały prasowe