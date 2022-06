Nie tylko presja branży filmowej okazała się dla niej ciężarem. Gdy po czterech latach Ryder i Depp rozstali się, aktorka przyznała, że rzeczywistość w okazała się mroczna. "To była moja osobista 'Przerwana lekcja muzyki' " - wspomina aktorka odnosząc się do filmu z 1999 roku, który wyprodukowała i w którym wcieliła się w postać Susanny Kaysen, która po próbie samobójczej umieszczana jest przez swoich rodziców w szpitalu psychiatrycznym.

Winona Ryder: Osobista "Przerwana lekcja muzyki"

"Po prostu o siebie nie dbałam" - wyznała dodając, że w tamtym czasie mogła liczyć na duże wsparcie Michelle Pfeiffer , z którą Ryder pracowała na planie filmu "Wiek niewinności". "Powtarzała mi, że wszystko, co zagmatwane, co nie jest związane z moją rzeczywistością zniknie, życie znowu stanie się normalne. Ale wtedy nie mogłam tego usłyszeć" - przyznaje.

Normalność nie nadeszła szybko, szczególnie, gdy w 2001 roku tabloidy rozpisywały się o tym, jak to aktorka została aresztowana za kradzież w sklepie Saks Fifth Avenue w Beverly Hills. Po tym incydencie postanowiła na jakiś czas zniknąć. Pogrążając się na chwilę we wspomnieniach z młodości przyznaje, że był to okrutny czas, pełen podłości.

Dlatego dziś z tak dużą wrażliwością i zrozumieniem odnosi się do swoich młodszych kolegów, z którymi współpracuje na planie serialu "Stranger Things" . Oni również dorastają na oczach widzów, ogromna sława spadła na nich w bardzo młodym wieku, ale muszą również pamiętać, że po tak głośnej produkcji może nadejść czas stagnacji.

Winona Ryder wspiera gwiazdy "Stranger Things"

"Przypominam im, że tak popularne produkcje nie zdarzają się często. To nie jest coś oczywistego, zwyczajnego. Wciąż im powtarzam, że to praca jest nagrodą, kiedy ja byłam w ich wieku trudno było się cieszyć jej owocami" - tłumaczy. Bracia Duffer z dużym zaciekawieniem przyglądali się jej relacji z młodymi aktorami i niezwykłej trosce jaką ich otoczyła.

"Rozmawiała z nimi o tym, jaka jest sława, jaka może być prasa, mówiła o niepokoju, stresie, które towarzyszą osobom rozpoznawalnym. Myślę, że bardzo im pomogła. Na pewno jej rady były cennymi wskazówkami dla Millie Bobby Brown. To doświadczenia, które nie każdy rozumie, nie każdy może pomóc, nawet rodzice. Ponieważ tak niewielu ludzi tego doświadczyło" - zauważył w rozmowie z magazynem Ross Duffer, producent serialu.

Winona Ryder: Ikona lat 90. 1 / 10 W ostatniej dekadzie dwudziestego wieku chcieli z nią pracować najważniejsi reżyserzy Hollywood. Producenci byli gotowi na wszystko, byle tylko ich film wybrała spośród licznych scenariuszy, jakie do niej trafiały. A co najistotniejsze, stała się ikoną dla pokolenia urodzonego w latach 70. Ówczesne dwudziestolatki chciały się ubierać jak ona, czesać w tym samym stylu, podobnie zachowywać. W sobotę, 29 października, Winona Ryder obchodzi 45. urodziny. Urodziła się 29 października 1971 roku. Swoje imię zawdzięcza nazwie miasta (w stanie Minnesota), w którym się urodziła. Jej rodzicami są Michael Horowitz (syn żydowskich imigrantów z Rosji i Rumunii) i Cindy Palmer. Przodkowie ojca pierwotnie nazywali się Tomchin, jednakże - jak tłumaczy aktorka - ich nazwisko zostało błędnie zapisane, gdy przybyli do wybrzeży Ellis Island w 1906 roku. To zresztą nie jedyna ciekawa historia związana z rodziną artystki: m.in. na ojca chrzestnego przyszłej gwiazdy wybrano guru hippisów - Timothy'ego Leary, a jednym z najbliższych przyjaciół rodziny pozostawał przez długie lata kolejny autorytet dla bitników - Allen Ginsberg. Źródło: Getty Images udostępnij

