"To człowiek, który uosabiał odrodzenie kina niemieckiego i europejskiego na przełomie lat 70. i 80. Filmowiec wędrowny, który wymyślił na nowo kino drogi. Jest reżyserem filmów 'Paryż, Teksas' i 'Niebo nad Berlinem' , człowiekiem, który kontynuował swą artystyczną trajektorię i właśnie odniósł olśniewający podwójny triumf dzięki dwóm najnowszym filmom: 'Anzelm' i 'Perfect Days'. To był oczywisty wybór, by w Lyonie, miejscu narodzin kinematografu braci Lumiere, uczcić tego wędrownego reżysera, wszechstronnego wirtuoza i wizjonera, znakomitego fotografa, który nie przestał wymyślać siebie na nowo" - czytamy w komunikacie wydanym przez Institut Lumiere.

Wim Wenders: Kinofil 1 / 11 Wenders to jeden z najbardziej znanych reżyserów współczesnego kina niemieckiego. Jego filmy pod względem stylistycznym stanowią mieszankę hollywoodzkich form i gatunków z elementami kina alternatywnego. Studiował medycynę i filozofię. Przerwał naukę i wyjechał do Paryża. Po powrocie do Niemiec ukończył reżyserię w Monachium (1970). Źródło: Getty Images Autor: Archivio Cameraphoto Epoche

Nagroda imienia pionierów kinematografii, czyli braci Lumiere, jest wyrazem uznania dla wybitnych indywidualności, ich osiągnięć i wkładu w rozwój światowego kina. Wim Wenders jest 15. laureatem tego wyróżnienia. Wcześniej przyznawano je takim mistrzom kina jak Clint Eastwood, Milos Forman, Quentin Tarantino, Pedro Almodóvar, Martin Scorsese, Catherine Deneuve, Jane Fonda, Francis Ford Coppola. W zeszłym roku Prix Lumiere odebrał Tom Burton.

Wim Wenders: Najlepsze filmy

Wim Wenders jest jednym z najbardziej cenionych współczesnych reżyserów. W 1984 roku zdobył Złotą Palmę w Cannes za film “Paryż, Teksas", a trzy lata później został tam nagrodzony za reżyserię “Nieba nad Berlinem". Jego dokument "Sól ziemi" o fotografiku Sebastiao Salgado francuska Akademia Sztuki i Techniki Filmowej nagrodziła w 2015 roku Cezarem. W tym roku 77-letni już reżyser wrócił do konkursu w Cannes z filmem “Perfect Days". Grający główną rolę w tej apologii codzienności japoński aktor Koji Yakusho zdobył nagrodę dla najlepszego aktora. Film, którego bohaterem jest starzejący się sprzątacz toalet w Tokio, na ekrany europejskich kin wejdzie w październiku.

Institut Lumiere powstał w 1982 roku, mieści się w miejscu dawnego domu i fabryki pionierów kina, braci Auguste'a i Louisa Lumiere. Jego misją jest zachowanie dziedzictwa kinematografii. Wim Wenders był jednym z pierwszych reżyserów zaproszonych przez tę instytucję. W 1991 roku odbyła się tam jego retrospektywa i wystawa fotografii. Festiwal Filmowy Lumiere i Prix Lumiere zostały ustanowione w 2009 roku przez Delegata Generalnego Festiwalu Filmowego w Cannes, Thierry'ego Frémaux. Podczas 15. edycji festiwalu w dniach 14-22 października odbędzie się blisko 450 pokazów filmowych.