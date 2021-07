Willie Nelson bohaterem serialu dokumentalnego

Pomoc Williego Nelsona nie ograniczy się do udostępnienia filmowcom swojego prywatnego archiwum. Jak informuje portal "Variety", Nelson namawia też swoich przyjaciół i rodzinę, aby wzięli udział w tym serialu zatytułowanym "Willie Nelson and Family". Zdjęcia do tej produkcji ruszyły już w Austin, Nashville, Los Angeles, Nowym Jorku, a także na Maui.

Willie Nelson bohaterem serialu

"Słowa takie jak 'uhonorowani', 'podekscytowani', 'wdzięczni' nawet nie zbliżają się do tego, jak w tej chwili się czujemy. Został udzielony nam kredyt zaufania, w tym, jak chcemy opowiedzieć historię Williego. A cóż to jest za historia! Zamierzamy uczcić jego muzykę, karierę, długą drogę na szczyt, rodzinę, przyjaciół oraz jego historię. Przede wszystkim jednak chcemy ułożyć opowieść - nigdy nie widzianą na tak szeroką skalę - o niezwykłym człowieku, który posiadł rzadką umiejętność zbliżania do siebie innych ludzi. Niezależnie od orientacji seksualnej, rasy, płci, poglądów politycznych i gustów muzycznych. Szczególnie w tych dniach, przydałyby nam się lecznicze siły Williego Nelsona" - poinformowali twórcy powstającego serialu dokumentalnego cytowani przez portal "Variety".

"Od dawna marzyliśmy o tym, żeby opowiedzieć historię Williego. Czujemy się wdzięczni, że zrealizujemy to właśnie z Thomem i Orenem" - mówi menadżer Nelsona, Mark Rothbaum, który będzie jednym z producentów wykonawczych serialu. Współproducentem serialu będzie studio Blackbird Presents, które ma na swoim koncie produkcje o takich muzykach jak Merle Haggard, Gregg Allman, Kris Kristofferson czy Waylon Jennings.

Willie Nelson to urodzony w 1933 roku amerykański piosenkarz country, aktor i aktywista. W połowie lat 70. ubiegłego wieku, za sprawą takich albumów jak "Shotgun Willie", "Red Headed Stranger" i "Stardust", wyrobił sobie miano jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów muzyki country. Oprócz śpiewu, Nelson wystąpił w ponad 30 filmach i jest współautorem kilku książek.