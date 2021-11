William Lucking zmarł 18 października 2021 roku w swoim domu w Las Vegas.



Informację o śmierci aktora jako pierwszy podał portal Deadline, powołując się na nekrolog, który został upubliczniony 3 listopada 2021 roku. Smutne wieści potwierdziła jego żona. Nie podano przyczyny śmierci.

Chociaż William często grał twardzieli i siłaczy, w prawdziwym życiu był eleganckim mężczyzną o genialnym intelekcie, który uwielbiał dyskutować o polityce i sprawach bieżących, dyskutować o filozofii i fizyce oraz wygłaszać precyzyjne opinie na temat sztuki i poezji. Był olbrzymem z duszą poety napisała Sigrid Lucking.

William Lucking: Życie i kariera

William Lucking urodził się 17 czerwca 1941 roku w Michigan, jednak już w latach 50. przeniósł się wraz z rodziną do Kalifornii. Ukończył studia z dziedziny literatury na UCLA, aktorstwa uczył się w Pasadena Playhouse. Na swoim koncie miał wiele wcieleń filmowych, serialowych i teatralnych.

Reklama

Debiutował pod koniec lat 60. występem w niezależnej produkcji o losach motocyklistów "Hell's Belles". Wystąpił w wielu produkcjach filmowych jak na przykład: "Zawadiaki", "Siedmiu wspaniałych nadjeżdża", "Taka była Oklahoma", "Powrót człowieka zwanego Koniem", "The Crazy World of Julius Vrooder", "Szarże" , "Captain America II: Death Too Soon", "Kontrabanda"; "Dzika rzeka" , "Czerwony smok" , "Erin Brockovich" i "K-Pax" .

William Lucking chętnie podejmował się także ról serialowych. Widzowie znają go m.in. dzięki roli Pineya Winstona w serialu "Synowie anarchii". Wcześniej wystąpił także w takich produkcjach telewizyjnych jak: "Drużyna A", "Outlaws", "Mission: Impossible", "Bonanza", "Kung Fu", "Strzały w Dodge City", "The Incredible Hulk", "Nieustraszony", "Magnum", "Star Trek: Stacja kosmiczna", "Strażnik Teksasu", "Z Archiwum X", czy "Star Trek: Enterprise".

Zobacz również:

Linda Carlson nie żyje. Miała stwardnienie zanikowe boczne

Tom Ford: Narkotyki były bardzo mocno obecne w moim życiu

" Minari": Sztuka zapuszczania korzeni [POLSAT BOX GO]