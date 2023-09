Chociaż Forsythe uznawany jest za "aktora charakterystycznego", sam nie jest fanem tego określenia. "Wolę, gdy ludzie mówią do mnie: Jesteś moim ulubionym aktorem. A nie 'aktorem charakterystycznym'. To jak strzał w pysk. Przynajmniej dla mnie". Rzeczywiście, łatwo przypiąć mu łatkę. Kariera Forsythe'a to jednak setki ról. Pojawiał się w klasyce kina, jak "Dawno temu w Ameryce", wysokobudżetowym kinie sensacyjnym, czyli "Twierdzy", ale grywa też w potworkach z dna kosza z tanimi filmami. We wszystkich był równie wspaniały.

Forsythe urodził się 7 czerwca 1955 roku w Nowym Jorku. Aktorstwem zainteresował się jako dziecko. Chodził do katolickiej szkoły i jeden z wychowawców zauważył, że kilkuletni William ma ogrom energii, którą musi gdzieś ukierunkować. Martwiąc się o chłopca, namówił go do wzięcia udziału w szkolnym przedstawieniu. Ziarno zostało zasiane. Jako nastolatek Forsythe podziwiał Marlona Brando, Jamesa Deana i Montgomery'ego Clifta. Wzorując się na nich, zaczął występować w lokalnym teatrze.

Zdjęcie William Forsythe / Dimitrios Kambouris / Staff / Getty Images

Mając osiemnaście lat, poszedł do kina na "Ulice nędzy". Nie miał pojęcia, kim jest reżyser Martin Scorsese i grający główną rolę Robert De Niro. Z seansu wyszedł zachwycony. Nie było jednak odwrotu. Zaczął chodzić na castingi i wkrótce pojawiał się w popularnych serialach telewizyjnych w epizodach i małych rolach. Obdarzony niskim głosem i groźnym wyglądem szybko stał się etatowym złym dryblasem małych ekranów.

William Forsythe: Przełom w karierze

Przełomem w aktorskiej karierze Forsythe'a była drugoplanowa rola w "Dawno temu w Ameryce", epickim filmie gangsterskim Sergia Leone. "Największy dar, jaki otrzymałem w całym swoim życiu" - stwierdził w rozmowie z "A.V. Club". Uznał "Dawno temu..." za swój ulubiony film, ponieważ bez niego nie byłoby kolejnych. "[Leone] dał mi szansę, by z epizodów w serialach wejść do wielkiej gry. Tyle mu zawdzięczam. Jemu i Robertowi De Niro, bo on też zaakceptował mój angaż". Stwierdził także, że na planie panowała energia, której brakowało mu przy kolejnych projektach. "Miałem 27 lat i pomyślałem: Może wszystkie moje filmy takie będą? Jeśli masz szczęście jeden na 10 albo 20 będzie właśnie taki".

Wideo "Dawno temu w Ameryce" [zwiastun]

Aktor przyznał, że wszyscy byli wstrząśnięci, gdy wytwórnia Warner Bros zdecydowała się przemontować film. "Nienawidziliśmy tego i co najgorsze, to złamało serce Sergia. Dostali europejskiego reżysera, który tworzył piękne filmy o Ameryce i co zrobili? Zatrudnili montażystę 'Akademii policyjnej', żeby wybebeszył jego dzieło, bo się bali. Sklecili wersję na dwie godziny i dwadzieścia minut, która robi wrażenie, jakby trwała pięć godzin, bo nie ma sensu. Jest okropna".

William Forsythe: Kino klasy B i Steven Seagal

W swojej karierze Forsythe zagrał w niezliczonej liczbie filmów klasy B. Jednym z nich był "Zimny jak głaz" (1991). Realizacja tego filmu była wyjątkowym doświadczeniem, ponieważ scenariusz był tak zły, że aktorzy improwizowali swoje kwestie na planie. "Najgorszy tekst, jaki kiedykolwiek napisano" - śmiał się aktor. "Nie mieliśmy scenariusza, szaleństwo. Widziałem ostatnio Lance'a Henriksena i pękaliśmy ze śmiechu, bo... nie wiem, czy jest jednak linijka ze scenariusza, którą wypowiedzieliśmy przed kamerą. Wszystkie kwestie wymyślaliśmy na poczekaniu i chyba dlatego teraz to film kultowy. Wciąż nie mogę uwierzyć, ile osób podchodzi do mnie w czasie konwentów i o nim gada".

Zdjęcie William Forsythe w filmie "Zimny jak głaz" / William Nation / Contributor / Getty Images

Równolegle aktor wcielił się w szalonego, wiecznie naćpanego gangstera w "Szukając sprawiedliwości" ze Stevenem Seagalem. "Muszę to powiedzieć, to był wspaniały scenariusz. Prawie jak... Przypominał mi 'Ulice nędzy'. Miał w sobie tę jakość. No, ale zaczęliśmy kręcić, nagle weszły nunczako i wszystko poszło...". Zdradził także nieco ze współpracy z Seagalem, który od początku swojej kariery słynął z trudnego charakteru. "Nie było łatwo z nim kręcić. Jest szorstki. Wydaje mi się, że miał w sobie to coś, czego nie miał nikt od czasu Johna Wayne'a. Utracił to, ale to było interesujące, a widzowie go za to kochali. [...] Jeśli uznać dwa jego filmy za dobre, to jest jeden z nich".

"Część mnie lubiła Seagala. Niestety, były też gorsze momenty. Czułem, że jest na mnie zły, bo dobrze wykonuję swoją robotę — nie wiem, czy ma to sens. Podszedł do mnie jednego dnia i powiedział 'Musisz popracować nad swoich brooklińskim akcentem'. Odpowiedziałem mu: 'Zaufaj mi, to ty musisz to zrobić'. Chyba mu się to nie spodobało" - wspominał aktor, który wychował się w tej dzielnicy Nowego Jorku, a realizacja odbywała się w miejscach, które doskonale znał. "Zastrzeliłem jednego typa przed knajpą, do której zabrałem dziewczynę na pizzę, gdy miałem szesnaście lat".

Wideo youtube

W "Rzeczach, które robisz w Denver, będąc martwym" Forsythe wcielił się w członka bandy pechowych złodziei, która po nieudanym napadzie staje się celem egzekutora mafii. "Cudowny film" - mówił w wywiadzie dla "A.V. Club". Jak zdradził, jedną z postaci stworzono z myślą o nim. Po lekturze scenariusza stwierdził jednak, że chce zagrać inną. "Gość miał cudowny monolog, o dzieciach, o życiu... Był po prostu wspaniały. Zagrałem go. Później do mojego agenta zadzwonili Weinsteinowie i powiedzieli, że na pokazach testowych ludzie płakali na tej scenie. A następnego dnia ją wycieli. Główny powód, dla którego wystąpiłem w tym filmie, poszedł do kosza".

William Forsythe o roli w "Boardwalk Empire"

Forsythe regularnie pojawia się także w telewizji. Gdy opowiadał o Mannym z produkcji HBO "Boardwalk Empire", nie ukrywał, że to jedna z ulubionych postach w jego karierze. "Kocham tego gościa, ten ciężko pracujący niebieski kołnierzyk, który, jak wiele osób w czasie prohibicji, znalazł się w biznesie. [...] Ludzie mówią, że jest taki i owaki. Według mnie, dopóki nie zabił [jednej z głównych postaci], nie był złym gościem w tej historii. Chcieli go wydymać. On próbował tylko odzyskać swoją forsę i nie ma co dyskutować. [...]. Kochałem 'Boardwalk Empire'. Kochałem w nim grać, kocham to, co w nim osiągnąłem i chylę czoła przed twórcami. Marzę, by każdy serial skupiał się tak bardzo na szczegółach" - mówił dla portalu "A.V. Club".

Wideo youtube

Aktor liczył, że uda mu się zagrać Manny'ego nieco dłużej. "[Producenci] zachowywali się trochę na zasadzie 'Może dołączysz do obsady', coś takiego. Niestety, skończyło się na 'Sorry, młody, wyskakujesz z wagonika'. To przyszło w ostatniej chwili, ale zaakceptowałem to". Forsythe nie ukrywał jednak, że jest zadowolony z ostatnich scen swojej postaci. "Napisali mi wspaniały, piękny materiał do zagrania. Kochem te sceny. Gdy Manny rozmawia z żoną w jidysz... Okazuje się, że ma dobre życie, pełne miłości i bardzo lubię, jak to ujawniamy. We współczesnych filmach wkurza mnie, że wszystko jest podane na tacy. [...] Gość jest twardy i zły, i to wszystko, co o nim wiemy. Prawdziwym wyzwanie przychodzi w paczce, która ma kilka warstw. Manny był cudowną postacią i cieszę się, że zaprosili mnie do zagrania jej".

Zdjęcie Obsada filmu "Dick Tracy". William Forsythe w środku, na prawo od Madonny / Sunset Boulevard / Contributor / Getty Images