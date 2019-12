Willem Dafoe w nowej produkcji Disneya

1 / 10

Obchodzący 60. urodziny Willem Dafoe często obsadzany jest w rolach czarnych charakterów, ale nie odczuwa z tego powodu dyskomfortu. - Nie dbam o to, czy daną postać da się lubić. (...) Owszem, kiedy przygotowuję się do zagrania postaci, która jest ewidentnie nieprzyjemna, albo postępuje w sposób całkowicie mi obcy, zdarza się, że czuję do niej niechęć. W pewien sposób zamieszkuję przecież zamieszkuję tę postać, a ona przenika do mojego wnętrza. Z drugiej strony, czasami spojrzenie na daną historię z perspektywy czarnego charakteru jest znacznie ciekawsze, niż spojrzenie z punktu widzenia jednostki, która lepiej radzi sobie w społeczeństwie - tłumaczy. - Zawsze pociągali mnie outsiderzy. Na zdjęciu - w filmie Davida Lyncha "Dzikość serca" (1990)