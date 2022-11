Willa Steve'a McQueena wystawiona na sprzedaż. Kosztuje krocie

Wiadomości

Dom, w którym przed laty mieszkał legendarny, nominowany do Oscara aktor Steve McQueen, trafił na rynek nieruchomości. To właśnie tam gwiazdor "Romansu z nieznajomym" zaszył się wraz z żoną po porażce filmu "Le Mans", chcąc uciec od wścibskich oczu paparazzich. Znajdująca się tuż przy plaży w Malibu willa jest do kupienia za niespełna 17 mln dolarów.

Zdjęcie Steve McQueen / Bridgeman Images / Getty Images