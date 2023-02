"Jestem legendą" opowiada historię ostatniego mężczyzny na Ziemi, naukowca Roberta Neville’a. Ludzkość została zmieciona z jej powierzchni za sprawą tajemniczego wirusa. Kto przeżył, zamienił się w krwiożercze bestie. Ostatnią nadzieją na przetrwanie ludzkości jest odnalezienie szczepionki mogącej odwrócić mutację.

W roli Neville’a wystąpił Will Smith , którego postać ginie w zakończeniu filmu. Mimo to Robert Neville pojawi się również w kontynuacji "Jestem legendą". Po premierze autorzy oryginalnego filmu zaprezentowali widzom alternatywne zakończenie ich dzieła. Choć w pokazywanym oficjalnie w kinach filmie Neville zginął, to we wspomnianym zakończeniu ma się dobrze. I to właśnie to alternatywne zakończenie uznawane będzie teraz za oficjalne, co umożliwi pojawienie się głównego bohatera. Obejrzeć można je na serwisie YouTube.

"Jestem legendą": Twórcy sequela inspirują się serialem "The Last of Us"