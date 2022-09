Will Smith powraca. Dostał nową rolę

Wszystko wskazuje na to, że w Hollywood zakończył się okres traktowania Willa Smitha jako persona non grata. Po szeroko komentowanym skandalu na gali rozdania Oscarów przez pewien czas nikt nie kwapił się do proponowania mu ról, ale teraz to się zmienia. Gwiazdor został właśnie zaangażowany do nowego projektu wytwórni Paramount Pictures - ekranizacji głośnej powieści "Brilliance". Film nakręci dwukrotna zdobywczyni nagrody Akademii Filmowej, Sharmeen Obaid-Chinoy. Dla uznanej twórczyni krótkometrażowych produkcji będzie to debiut fabularny.

Will Smith /Pablo Cuadra/WireImage /Getty Images