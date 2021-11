Will Smith: Jak pokonał Toma Cruise'a?

Życiowa mądrość, którą podzielił się z Willem Smithem Arnold Schwarzenegger , była bardziej złożona. "Nie jesteś gwiazdą filmową, jeśli twoje filmy są popularne tylko w Ameryce. Nie jesteś gwiazdą filmową, dopóki każda osoba w każdym kraju świata nie będzie wiedziała, kim jesteś. Musisz jeździć po całym świecie, ściskać wszystkie dłonie, całować każde dziecko. Musisz o sobie myśleć jak o polityku starającym się o posadę największej gwiazdy filmowej na świecie" - powiedział do Smitha w 1996 roku podczas otwarcia australijskiej filii restauracji Planet Hollywood słynny Arnie.



Reklama

Will Smith: Być jak Tom Cruise

Smith postanowił wykorzystać tę radę i znaleźć aktora, który najlepiej stosuje się do tych słów. Wybrał Toma Cruise'a . "Po cichu zacząłem śledzić wszystkie aktywności promocyjne Toma Cruise'a. Kiedy przyjeżdżałem do jakiegoś kraju, by promować swój film, prosiłem miejscowe osoby związane z branżą filmową o to, by udostępnili mi harmonogram działań promocyjnych Cruise'a. Obiecałem sobie bowiem, że w każdym kraju będę promował swoje filmy dłużej o dwie godziny dziennie niż on" - napisał w swoich książkowych wspomnieniach Smith.

Szybko jednak się poddał. "Niestety, Tom Cruise albo jest cyborgiem, albo jest go sześciu. Docierały do mnie raporty o jego czteroipółgodzinnych spotkaniach na czerwonych dywanach w Paryżu, Londynie, Tokio. W Berlinie Tom dawał autografy dosłownie wszystkim, dopóki nie było już nikogo, kto chciałby od niego autograf. Światowe działania promocyjne podejmowane przez Cruise'a sprawiały, że pod tym względem był najlepszy w Hollywood" - chwali kolegę po fachu Smith.

Will Smith: Pokonałem ich wszystkich

W końcu znalazł jednak sposób, by przebić Cruise'a. I nie tylko jego. Korzystając ze swojego talentu muzycznego i doświadczeń w tej dziedzinie, Smith postarał się o to, by promocji każdego filmu towarzyszył jego występ muzyczny na żywo, który przyciągał tysiące nowych fanów.



"Tom nie mógł tego zrobić. Ani Arnold, Bruce czy Sly . Znalazłem swój sposób na wydostanie się z segmentu newsów rozrywkowych na pierwsze strony mediów. A kiedy twoje filmy nie są już tylko rozrywką, ale poważnymi informacjami, przestają być filmami, a zaczynają być kulturowym fenomenem" - podsumował swoją receptę na sukces Smith.



Czytaj również:

Co z pogrzebem Kamila Durczoka? Rodzina apeluje do mediów

Gwiazdor pozwany! Odpowie za śmierć na planie?

Pierwsza główna rola? Polska aktorka długo czekała na ten moment