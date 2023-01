Will Smith w maju wejdzie na plan "Aladyna 2"

Argumentem dla Disneya, by znów zatrudnić 54-letniego Smitha , jest też to, że ten dużo nad sobą pracował, od momentu, gdy poniosły go nerwy na oscarowej gali. Co więcej, w wytwórni panuje przekonanie, że do czasu premiery filmu wybryk Smitha nie będzie już bulwersować widzów. Prace nad scenariuszem, który jest inspirowany "Księgą tysiąca i jednej nocy", wciąż trwają. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się pod koniec roku.

