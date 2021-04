Wilhelm Sasnal autorem plakatu 40. edycji festiwalu "Młodzi i Film"

40. Festiwal "Młodzi i Film" odbędzie się w dniach 14-19 czerwca w Koszalinie, jeśli tych planów nie pokrzyżuje pandemia. W maju ogłoszone zostaną wyniki naboru konkursowych pełnych i krótkich metraży. Plakat promujący wydarzenie jest już gotowy - podała w piątek rzeczniczka festiwalu.

40. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" odbędzie się w dniach 14-19 czerwca, przy czym, jak podała rzeczniczka festiwalu Anna Serdiukow, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tego terminu w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Zaznaczyła, że wyniki naboru do dwóch konkursowych sekcji - pełnometrażowych debiutów fabularnych i krótkich metraży - zostaną ogłoszone w maju.

Gotowy jest natomiast plakat promujący 40. edycję festiwalu "Młodzi i Film". Jak podała Serdiukow, jego autorem jest pochodzący z Tarnowa 48-letni Wilhelm Sasnal, malarz, rysownik, filmowiec, twórca komiksów i projektów graficznych. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Prace Sasnala były pokazywane podczas szeregu wystaw indywidualnych i grupowych, m.in. w: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2019), Kistefos-Museet w Oslo, (2018), 31 Bienal de Sao Paulo (2014), Haus Der Kunst w Monachium (2012), Whitechapel Gallery w Londynie (2011/12), 55th Carnegie International (Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, 2008) i Kunsthalle Zürich w Zürichu (2003).

Wspólnie z żoną wyreżyserował cztery filmy pełnometrażowe: "Słońce, to słońce mnie oślepiło" (2016), "Huba" (2013), "Aleksander" (2013) oraz "Z daleka widok jest piękny" (2011).

"Tytuł festiwalu 'Młodzi i Film' jest bardzo nośny i brzmi jak tytuł traktatu naukowego. Dlatego namalowałem plakat literniczy, jedynie kropki nad i zastąpiłem smutnymi główkami. Czasy, w których żyjemy promują młodość i oczekują od młodych witalności, jednocześnie stawiają ich przed przyszłością zupełnie nieprzewidywalną, spotęgowaną pandemią. Niech ten plakat będzie wyrazem empatii wobec nich" - powiedział Sasnal o swoim pomyśle na festiwalowy plakat.

Festiwal "Młodzi i Film" to nie tylko dwa konkursy, ale również pokazy pozakonkursowe, w tym: debiuty zagraniczne, dokumentalne, retrospektywa, filmy jurorów oraz pokazy specjalne. Nierozerwalną jego częścią są spotkania "Szczerość za szczerość" z ekipami filmów konkursowych. Towarzyszą mu również spotkania ze specjalistami z branży filmowej oraz klub festiwalowy z koncertami muzycznych gwiazd. Ze względu na pandemię część z tych okołofestiwalowych wydarzeń w ubiegłym roku się nie odbyła. Termin festiwalu został przeniesiony z czerwca na wrzesień. Zorganizowany został w formule tradycyjnej, z udziałem publiczności i w reżimie sanitarnym.



Filmy i ich twórcy walczą o Jantary. Główną nagrodą w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych jest Wielki Jantar. Podczas jubileuszowej edycji festiwalu po raz pierwszy wręczona zostanie Nagroda Stowarzyszenia Kobiet Filmowców.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, miasto Koszalin i Centrum Kultury 105 w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie). Festiwal jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jego historia sięga 1973 r. Jest najstarszym w Polsce festiwalem, podczas którego widz ma do czynienia tylko z filmowymi debiutami. A to w Koszalinie debiutowali m. in.: Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Filip Bajon, Dariusz Gajewski, Xawery Żuławski, Katarzyna Rosłaniec, Marcin Wrona, Tomasz Wasilewski i Kuba Czekaj.