Wiktor Zborowski o współpracy z Julią Wieniawą. "Lekka, łatwa i przyjemna"

"To jest naprawdę zdolna dziewczyna, więc praca była lekka, łatwa i przyjemna. Już nie pierwszy raz, a nawet drugi, powiedziałbym, współpracuje z Julką i zawsze jest to bardzo dobrze przygotowana dziewczyna. Ona jest solidna, fajna dziewczyna i już" - mówił Zborowski dla "Super Expressu".

Zapytany o fakt, że filmach coraz częściej pojawiają się niezawodowi aktorzy, odtwórca roli Podbipięty w "Ogniem i mieczem" odniósł się do zmarłego niedawno Stanisława Tyma.

"Dokładnie tak samo oceniam [niezawodowych aktorów], jak Staśka Tyma, który też nie był po szkole teatralnej. Stasiek zrobił dyplom eksterny, a był aktorem fenomenalnym. W swoim gatunku oczywiście. On nie mógł grać wszystkiego, tak samo, jak każdy aktor nie może grać wszystkiego. Ja na przykład, tę młodzież dzisiejszą, obojętne czy skończyli szkołę, czy nie skończyli, oceniam bardzo wysoko" - mówił Zborowski. "Jest mnóstwo dziewczyn i mnóstwo chłopaków, którzy grają w sposób, który mnie zachwyca. Ja jestem ogromnym kibicem i strasznie trzymam za nich kciuki, bo świetni są".

"Dalej jazda". O czym jest film?

"Dalej jazda" to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy – Ela i Józiek – postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska.

Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.

Na ekranie zobaczymy Mariana Opanię, Małgorzatę Rożniatowską, Mariusza Drężka, Julię Wieniawę, Bartłomieja Firleta, Anitę Sokołowską i Wiktora Zborowskiego.

"Dalej jazda" wejdzie do polskich kin już 3 stycznia 2025 roku.