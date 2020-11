Wieniawa i Rozbicki w filmie Netfliksa "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją"

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki zagrali główne role w filmie Netfliksa "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją". Produkcja zadebiutuje w ofercie serwisu streamingowego 28 grudnia.

Film "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" trafi do oferty Netfliksa 28 grudnia /Netflix /materiały prasowe

W Sylwestra może zdarzyć się wszystko. Zwłaszcza kiedy pogmatwane relacje oraz uczuciowe napięcia zmieszają się z używkami i niebezpiecznym seksem. Na własne oczy doświadczają tego dwaj detektywi, gdy w Nowy Rok wchodzą do podmiejskiego domu pełnego trupów, nie mogąc ustalić przyczyny masakry - brzmi oficjalny opis filmu "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją".

Produkcja powstała we współpracy z Aurum Film (producent "Ostatniej rodziny") i Mitją Okornem. Słoweński reżyser zdobył popularność dzięki reżyserii kinowych hitów: "Listy do M" i "Planeta Singli". Napisał także scenariusz do czekających na premierę "Dziewczyn z Dubaju" Marii Sadowskiej.



Julia Wieniawa to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Ostatnio mogliśmy oglądać ją w horrorze "W lesie dziś nie zaśnie nikt" oraz produkcji Jana Komasy "Sala samobójców. Hejter".

Nikodema Rozbickiego kinowa widownia powinna kojarzyć dzięki głównej roli w filmie "Misz masz, czyli kogel mogel 3", zagrał także tytułową postać w komedii "Jak poślubić milionera?".

Wieniawa i Rozbicki prywatnie są parą.

