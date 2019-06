Wiemy kto zagra Violettę Villas

​Poszukiwania aktorki, która wcieli się w postać Violetty Villas, trwały wyjątkowo długo. Wśród faworytek wymieniano przez pewien czas m.in. Margaret, Joannę Kulig, Annę Ilczuk oraz Izabelę Miko. Po dwóch latach wybór padł na Michalinę Olszańską. Decyzję skomentował już syn zmarłej diwy, Krzysztof Gospodarek.

"Czy Michalina sprawdzi się w tej roli? Powiem tak... To doskonała aktorka i potrafi udźwignąć taką rolę. A jak to wyjdzie, zobaczymy" - powiedział Gospodarek w rozmowie z "Super Expressem". Dodał również, że niezwykle cieszy go ogromne zainteresowanie filmem, który ma opowiedzieć o życiu Violetty Villas.

"Z niecierpliwością czekam na film i nawet cieszę się, że ludzie o niego pytają. To znak, że pamięć o mojej mamie jest wieczna żywa i chciałbym, żeby cały świat zobaczył, że była naprawdę fascynująca" - mówił syn Violetty Villas.

Michalina Olszańska urodziła się w 1992 roku. Pochodzi z aktorskiej rodziny, jest córką Agnieszki Fatygi i Wojciecha Olszańskiego. W 2011 r. ukończyła ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. Zenona Brzewskiego. Widzowie kojarzą ją m.in. z roli piosenkarki Tiny z serialu "Barwy szczęścia", w którym występowała w latach 2012-2015.



Przełomem w jej karierze okazała się rola syreny w "Córkach dancingu" (2015) Agnieszki Smoczyńskiej. Wystąpiła w takich filmach jak "Anatomia zła", "Syn królowej śniegu" i "Sobibór".

Jest laureatką Czeskiego Lwa za główną rolę w filmie "Ja, Olga Hepnarova".

Ostatnio można było ją zobaczyć w pierwszym, polskim serialu Netflixa "1983". Wcieliła się tam w postać Ofelii "Effy" Ibrom.