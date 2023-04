Wiemy, kto nakręci ostatnią część "Szybkich i wściekłych"!

Fakt, że reżyserię jedenastej części "Szybkich i wściekłych" powierzono Louisowi Leterrierowi , nie jest niespodzianką. To właśnie ten twórca został wezwany na pomoc, gdy w trakcie zdjęć do filmu "Szybcy i wściekli 10" z produkcją pożegnał się Justin Lin. Pochodzący z Francji reżyser najwyraźniej poradził sobie z dokończeniem projektu na tyle dobrze, że studio Universal postanowiło zatrzymać go w fotelu reżysera również w kolejnej odsłonie serii.

"Louis płynnie dołączył do ekipy 'Szybkich i wściekłych', znakomicie rozumiejąc tę franczyzę, która po dwóch dekadach na ekranie ma się lepiej niż na początku. Dzięki niemu film 'Szybcy i wściekli 10' to intensywny thriller wypełniony spektakularną akcją, emocjami oraz zwrotami akcji. (...) Jesteśmy podekscytowani, że dalej będzie nas czarował w jedenastej odsłonie serii" - powiedział prezes Universal Pictures, Peter Cramer.

Seria "Szybcy i wściekli" zarobiła do tej pory w kinach na całym świecie ponad sześć miliardów dolarów. Jej bohaterami jest grupa miłośników sportowych aut i nielegalnych wyścigach ulicznych. Z biegiem czasu ci wyjęci spod prawa kierowcy stali się specami od spektakularnych włamań i misji uznawanych za niemożliwe. W dziewiątej części serii strefa ich działań rozszerzyła się o kosmos.

"Szybcy i wściekli 10": Co wiemy o filmie?

W czekającym na premierę filmie "Szybcy i wściekli 10" powróci temat napadu z piątej odsłony serii. Zemstę za ten czyn na rodzinie Toretto przygotowuje Dante, nowy bohater cyklu, w którego wcielił się Jason Momoa . Wśród nowych twarzy w dziesiątej części jest też Brie Larson .

O tym, czego można spodziewać się po tym filmie, mówił sam Leterrier w rozmowie z magazynem "Empire". "Szykuje się wojna. Zbliżamy się do linii mety. Nie obejdzie się bez ogromnych strat. To będzie wielki film. Nie chcę przesadzać, ale to, co zaplanowaliśmy, jest po prostu gigantyczne. Zarówno jeśli chodzi o akcję, jak i skalę, a także emocje. Poleją się łzy" - zapewnił reżyser.