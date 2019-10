Wielkie gwiazdy w nowym filmie Guillermo del Toro

Willem Dafoe dołączył do obsady filmu "Nightmare Alley", którego reżyserii podjął się Guillermo del Toro. W obsadzie znaleźli się również Bradley Cooper, Toni Collette, Rooney Mara i Cate Blanchett.

Willem Dafoe to kolejna gwiazda w "Nightmare Alley" /Jim Spellman/WireImage /Getty Images

"Nightmare Alley" to adaptacja powieści noir z 1946 roku Williama Lindsaya Greshama, która po raz pierwszy trafiła na duży ekran w 1947 roku.



Jak donosi "The Hollywood Reporter", do obsady, w której znaleźli się m.in.: Bradley Cooper, Toni Collette, Rooney Mara i Cate Blanchett, dołączył ostatnio Willem Dafoe. Za reżyserię filmu odpowiada Guillermo del Toro.

Reklama

Reżyser, w rozmowie z "Collider" zapowiedział, że nadchodząca adaptacja powieści będzie "po prostu bardzo prostą, naprawdę mroczną historią". Wskazał również, że książka, która stała się punktem wyjścia dla jego kolejnego filmu, dała mu szansę stworzenia obrazu ukazującego mroczne zakamarki społeczeństwa.

Prace nad filmem mają rozpocząć się na początku 2020 roku w Toronto.