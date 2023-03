"Wielki zielony krokodyl domowy" od 1 kwietnia na platformach VOD

"Wielki zielony krokodyl domowy": Komedia dla całej rodziny

"Wielki zielony krokodyl domowy" to komedia muzyczna dla całej rodziny o ukochanej książkowej postaci, którą znają dzieci na całym świecie.



Film opowiada historię rodziny Primmów (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley), która przeprowadza się do Nowego Jorku. Ich mały syn, Josh, ma trudności z przystosowaniem się do nowej szkoły i przyjaciół. Wszystko zmienia się, gdy chłopiec odkrywa śpiewającego krokodyla (Shawn Mendes), Lyle'a, który mieszka na strychu ich nowego domu.



Reklama

Lyle uwielbia kąpiele, kawior i dobrą muzykę. Chłopiec i krokodyl szybko stają się przyjaciółmi, ale kiedy egzystencji Lyle'a zagraża zły sąsiad, Mr. Grumps (Brett Gelman), Primmowie muszą połączyć siły z charyzmatycznym właścicielem Lyle'a, Hectorem P. Valentim (Javier Bardem). Razem chcą pokazać światu, że rodzina nie musi być standardowa, a jej członkiem może być nawet duży śpiewający krokodyl o jeszcze większej osobowości.

Zdjęcie Kadr z filmu "Wielki zielony krokodyl domowy" / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

"Mam dwoje dzieci. Jedno ma jedenaście lat, a drugie dziewięć. Widziałem wiele, mam na myśli prawie wszystkie filmy familijne. Niektóre z nich to naprawdę arcydzieła, są zabawne, pięknie wykonane i skonstruowane. 'Wielki zielony krokodyl domowy' pasuje do tej kategorii filmów (...) dla dzieci i dorosłych, a to dużo mówi o filmie" - powiedział Javier Bardem w wywiadzie dla magazynu "The Wrap".

Zdjęcie Kadr z filmu "Wielki zielony krokodyl domowy" / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

Film powstał na podstawie bestsellerowej serii książek autorstwa Bernarda Wabera, które ukazały się na rynku w latach 60. XX wieku i do dziś cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i rodziców na całym świecie.

Premiera filmu "Wielki zielony krokodyl domowy" już w sobotę, 1 kwietnia, na platformach VOD: Chili, Google Play, iTunes, Loomi by Opera, Orange VOD, Multimedia, Vectra, PLAY NOW, UPC, Player, Premiery Canal+, Rakuten TV, SWEET.TV.