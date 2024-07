Wielki talent, okropny charakter? Padają zarzuty: "Ten facet jest do bani"

Timothée Chalamet, mimo że wcześniej pojawił się w genialnym "Interstellar", zasłynął ze swojej roli Elio Perlmana w filmie Luki Guadagnino "Tamte dni, tamte noce". Produkcja była ekranizacją książki André Acinamana z 2007 roku i opowiadała o romansie siedemnastoletniego Elio i dwudziestoczteroletniego asystenta jego ojca-profesora, Olivera. Akcja osadzona była w latach 80. w północnych Włoszech.

W niedawnym czasie Amerykanin pojawił się jako Paul Atryda w sadze "Diuna" reżyserowanej przez Denisa Villeneuve’a oraz disneyowskim filmie "Wonka", opowiadającym o początkach kariery słynnego "magika słodyczy". W pierwszych dniach lipca 29-letni aktor skończył zdjęcia do głośnej biografii znanego muzyka zza oceanu, Boba Dylana, o tytule "A Complete Unknown".

Thimothée Chalamet w ogniu zarzutów. Ma problemy?

Świat obiegła informacja o kontrowersyjnym zachowaniu młodego artysty podczas kręcenia zdjęć do filmu. Szczegóły ujawniają współpracownicy Chalameta w rozmowie z Daily Mail.

"To był chyba najmniej profesjonalny i najbardziej toksyczny plan, na jakim kiedykolwiek pracowałem. Ciągle pojawiały się okrutne komentarze w stylu: "Ten facet jest do bani", "Ona się do niczego nie nadaje"" - zdradził jeden z informatorów.

"Zachowywał się jak hiperparanoiczna diva. Nie pozwolono nam nawiązywać z nim kontaktu wzrokowego ani nawet się przedstawić. Pewnego dnia wpadł w totalną wściekłość po tym, jak jedna z asystentek niższego szczebla sfotografowała zaćmienie słońca, a on przypadkowo znalazł się w kadrze. Była przerażona tym, że zostanie zwolniona. Ochroniarze natychmiast przeszukali jej telefon i kazali usunąć wszystkie zdjęcia. 20 minut później dostaliśmy wiadomość, w której zakazano nam używać telefonów w pobliżu odtwórcy głównej roli - mimo że był to element naszej pracy" - relacjonuje kolejna osoba z produkcji.

Obecni na planie pracownicy wspomnieli również o egoistycznym zachowaniu amerykańskiego aktora w stosunku do reszty aktorów. Miał nerwowo reagować na oglądanie przez członków ekipy prób z jego udziałem.

"Raz zajął całą przyczepę toaletową, przez co nikt nie mógł z niej skorzystać. Utworzyła się monstrualna kolejka - na planie było wtedy 120 aktorów drugoplanowych i ponad 150 członków ekipy. Nie obchodził go nikt inny poza nim samym" - dowiadujemy się z rozmowy z "Daily Mail".

Thimothée Chalamet: Hiperparanoiczna diva

Padają również oskarżenia wobec reżysera filmu, Jamesa Mangoldowa. Filmowiec miał pochwalać zachowanie celebryty. Wytwórnia Searchlight Pictures odniosła się do informacji o niestosownym zachowaniu gwiazdy:

"Szacunek i profesjonalizm są wszelako kwestiami, które traktujemy bardzo poważnie. Gdy tylko pojawiły się skargi, problemy były natychmiast oceniane i rozwiązywane" - czytamy w oświadczeniu.

Według przedstawicieli wytwórni zarzuty są przesadzone i niedokładne. Ani aktor, ani reżyser nie skomentowali sytuacji.

