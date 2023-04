Wielki sukces Michaela J. Foxa. Przełom w badaniach nad chorobą Parkinsona!

Gwiazdor "Powrotu do przyszłości" od przeszło 30 lat zmaga się z chorobą Parkinsona. W 2000 roku Fox założył fundację, której misją jest znalezienie leku na to nieuleczalne schorzenie. W najnowszym wywiadzie aktor ujawnił, że finansowani przez jego organizację naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w kwestii wczesnego wykrywania choroby. "To olbrzymi sukces, a dla mnie - najlepsza nagroda, najbardziej znaczące trofeum" - skomentował laureat honorowego Oscara.

Michael J. Fox /Mike Coppola /Getty Images