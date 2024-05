Wielki powrót polskiego aktora. To jego pierwsza główna rola od lat

W "Skrzyżowaniu" Jan Englert wciela się w osiemdziesięcioletniego emerytowanego lekarza - Tadeusza, który bierze udział w wypadku samochodowym. Tragiczne wydarzenie burzy jego dotychczasowe życie. Wypadek odsłania dawne rysy w pięćdziesięcioletnim małżeństwie bohatera i pęknięcia w jego relacji z synem. Na jaw zaczną wychodzić głęboko skrywane tajemnice rodzinne...

"Skrzyżowanie": O czym opowiada film?

Debiutująca w fabule ceniona dokumentalistka Dominika Montean-Pańków napisała scenariusz pod wpływem autentycznych wydarzeń. "Ta historia znalazła mnie sama w 2016 roku w Krakowie. Dokładnie rzecz biorąc, znalazł mnie początek tej historii. Na mojej ulicy wydarzył się wypadek samochodowy z udziałem starszego człowieka i motocyklisty. Jeden zginął, drugi przeżył. Tyle przeczytałam w gazecie i już nie mogłam przestać o tym myśleć. Potem siadłam z tym początkiem historii w głowie, na ławce na krakowskich plantach, i zapisałam sobie w punktach, co mogłoby się wydarzyć dalej" - wspomina autorka scenariusza.

Wiosną 2022 roku w Krakowie otrzymała ona za "Skrzyżowanie" Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w konkursie Script Pro przyznaną podczas Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF Camera za "nowoczesne spojrzenie na konwencję kina moralnego niepokoju". Wówczas była już po rozmowie z nestorem sceny i kina Janem Englertem, wieloletnim dyrektorem warszawskiego Teatru Narodowego, któremu zaproponowała główną rolę. "Okazało się, praktycznie już po pierwszym spotkaniu, że tę rolę napisałam właśnie dla niego. On nie grał Tadeusza, on był Tadeuszem" - dodaje Montean-Pańków.

Pierwszy klaps na planie padł rok temu - 9 maja 2023 roku w Warszawie.



Jan Englert: Wspaniała kariera

Dla Jana Englerta to pierwsza od lat główna rola w kinowej produkcji. Na wielkim ekranie debiutował blisko 70 lat temu - rolą w "Kanale" Andrzeja Wajdy, w wieku zaledwie czternastu lat. Jego dorobek filmowy liczy dziś ponad sto pozycji, wśród których są takie tytuły, jak "Doktor Judym" Włodzimierza Haupego, "Akcja pod Arsenałem", "Wielka wsypa" i "Szczur" - wszystkie trzy w reżyserii Jana Łomnickiego, "Magnat" Filipa Bajona, "Komedia małżeńska" Romana Załuskiego, dwie części "Kilera" oraz "Ambassada" Juliusza Machulskiego, a także "Tatarak" i "Katyń" Andrzeja Wajdy. Przez całą karierę związany był ze stołecznymi scenami teatrów Współczesnego, Narodowego (od od 2003 roku jest jego dyrektorem artystycznym) i Polskiego, na których stworzył wiele wybitnych kreacji, a także wyreżyserował szereg znakomitych spektakli. Największą popularność przyniosły mu jednak role w serialach: "Polskie drogi" Janusza Morgensterna, "Noce i dnie" Jerzego Antczaka, "Lalka" Ryszarda Bera, "Rodzina Połanieckich" Jana Rybkowskiego oraz "Matki, żony i kochanki" Juliusza Machulskiego.

Na planie tej ostatniej produkcji miał okazję występować z Anną Romantowską, która w "Skrzyżowaniu" wciela się w żonę głównego bohatera. W obsadzie filmu Dominiki Montean-Pańków znaleźli się także m.in. Michał Czernecki, Martyna Byczkowska, Aleksandra Popławska, Maria Kowalska, Filip Gurłacz, Marek Kalita i Robert Czebotar.



"Ten powrót do pracy przed kamerą, współpraca z twórcami filmu, niezwykła opieka i życzliwość ekipy realizacyjnej - rzadko w mojej biografii artystycznej spotykane - frajda "budowania" bliskiej mi postaci bohatera - zapamiętam jako jedno z ważniejszych wydarzeń w mojej pracy zawodowej" - mówił Jan Englert w rozmowie z Magazynem SFP we wrześniu 2023 roku.



Za zdjęcia do "Skrzyżowania" odpowiada Bartosz Świniarski ("Cicha ziemia", "Niepamięć"), za scenografię Aniela Dybowska. Charakteryzacja jest dziełem Ewy Szwed ("Kobieta na dachu", "Bo we mnie jest seks"), a kostiumy - Zofii Bebej ("Słodki koniec dnia").



Obecnie film Dominiki Montean-Pańków jest na etapie ostatnich prac postprodukcyjnych i w trakcie zgłoszeń na festiwale filmowe w Polsce i zagranicą. Spodziewana premiera to jesień 2024 roku.



Producentem filmu "Skrzyżowanie" jest Studio Munka działające w ramach Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Koproducentami są CANAL+ Polska, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Beata Ścibakówna. Film otrzymał dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Współfinansowany jest również z Funduszy Europejskich i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.