"Teściowie 2": Kontynuacja wielkiego hitu

Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz - niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie... o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.

" Teściowie 2 " to komiczno-ironiczna opowieść o tym, jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym, czy w ogóle warto wychodzić za mąż - czytamy w oficjalnym opisie.

Na planie filmu "Teściowie 2" ponownie spotkali się wspomniana Maja Ostaszewska, a także Izabela Kuna, Adam Woronowicz i Ewa Dałkowska. Do obsady dołączyli Eryk Kulm jr oraz Andrzej Zieliński.

"Teściowie 2" wkrótce na Netflix

Druga część filmu "Teściowie" przyciągnęła tłumy widzów do kin. Mamy wspaniałą wiadomość dla tych, którzy nie zdążyli wybrać się na seans lub chcą go powtórzyć. "Teściowie 2" 12 czerwca trafią na Netflix.

"Zapraszamy na kolejne wesele. 'Teściowie 2' już 12 czerwca" - czytamy na oficjalnym polskim profilu Netfliksa na Instagramie.

Wiadomość ta spotkała się z ogromnym entuzjazmem komentujących. "Oglądałam już 3x. Aktorzy przeszli samych siebie. Obejrzę ponownie" - napisała jedna z użytkowniczek.