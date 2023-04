Choć filmów, w których poruszana jest tematyka związana z Wielkanocą jest nieporównywalnie mniej niż tych osnutych wokół ciepłych i magicznych świąt Bożego Narodzenia, znaleźliśmy dla was kilka ciekawych opcji. Zobaczcie najlepsze filmy wielkanocne, które można obejrzeć całą rodziną! Animacje, musicale, filmy familijne i nie tylko!

Piotruś Królik (2018)

Film oparty na postaciach stworzonych przez znakomitą Beatrix Potter. Na zuchwałych przygodach złośliwego, niepokornego i ciekawskiego Królika Piotrusia wychowują się kolejne pokolenia dzieci na całym świecie. W komedii Willa Glucka wojna tytułowego bohatera z panem McGregorem (Domhnall Gleeson) przechodzi na zupełnie nowy poziom - być może najwyższy z możliwych. Walka toczy się, oczywiście, o kontrolę nad ogrodem pana McGregora oraz o serce zakochanej w zwierzętach sąsiadki (Rose Byrne).



"Pies, który ocalił Wielkanoc" (2014)

Bannisterowie planują w święta wielkanocne rodzinny rejs. Na ten czas oddają swojego psa Zeusa do ośrodka opieki. Tymczasem rywale raczkującej placówki postanawiają doprowadzić do jej upadku. Zeus, wraz ze swoimi nowymi przyjaciółmi, musi stawić im czoło. W jego łapach leży nie tylko przyszłość ośrodka, ale także świąt.

W sześciu filmach telewizji ABC Family uratował już między innymi Boże Narodzenie i Halloween, a tym razem zagrożone są wiosenne święta.

Jesus Christ Superstar (1973)

Wspaniała interpretacja przeboju Tima Rice'a i Andrew Lloyd Webbera - opera rockowa, która opowiada historię ostatnich tygodni życia Chrystusa (Ted Neeley). Kręcąc wszystkie sceny w Izraelu, reżyser i producent Norman Jewison stworzył udany przykład nowoczesnego filmu z niezapomnianymi obrazami i przebojami muzycznymi Webbera i Rice'a. Klasyk, nominowany do kilku Nagród Złotego Globu, w tym za Najlepszy Film, dla Najlepszego Aktora i Najlepszej Aktorki.



Hop (2011)

Animacja realizowana przez producentów "Epoki lodowcowej". To opowieść o niezatrudnionym nigdzie obiboku, który pewnego wieczoru uderza samochodem w wielkanocnego zajączka. Złamana noga sprawia, że zajączek nie może podjąć swoich świątecznych obowiązków. Aby ocalić Wielkanoc, do działania zostaje zmuszony nasz bohater.



Ben-Hur (1959)

Uhonorowany 11 Oscarami (rekord wyrównany dopiero przez "Titanica" w reż. Jamesa Camerona w 1997 r.), "Ben-Hur" na trwałe zapisał się w historii kina jako pierwsza superprodukcja, a 9-minutowy wyścig rydwanów to jedna z najsłynniejszych sekwencji w dziejach przemysłu filmowego. Książę Juda Ben-Hur jest bogatym kupcem żyjącym w Jerozolimie na początku pierwszego stulecia. Do miasta powraca jego brat Messala, aby stanąć na czele legionów rzymskich. Mimo, iż dzielą ich poglądy polityczne, mężczyźni cieszą się ze spotkania po latach. Ben-Hur odmawia jednak Messali pomocy w zdławieniu powstania, co dla Rzymianina oznacza zdradę. Na skutek intrygi dawnego druha, książę zostaje skazany na ciężkie prace, a jego rodzina trafia do więzienia. Los Ben-Hura odmieni pewne spotkanie, dzięki któremu Juda otrzyma szansę na dokonanie zemsty i odzyskanie dawnego życia.



