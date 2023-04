Miś Paddington wraca do ojczyzny! Powstanie trzecia część filmu

Dokładny termin rozpoczęcia zdjęć do filmu "Paddington in Peru" podaje portal Deadline. Według tych informacji pierwszy klaps na jego planie padnie 24 lipca bieżącego roku, czyli sześć lat po premierze poprzedniej odsłony serii. Fabuła trzeciej części cyklu trzymana jest w tajemnicy. Jej tytuł nie pozostawia jednak wątpliwości, co do tego, że tytułowy miś powróci do swojej ojczyzny.

Produkcją filmu "Paddington w Peru", podobnie jak w przypadku poprzednich części, zajmą się studia Studiocanal, które w całości sfinansuje projekt, oraz Heyday, które ma na koncie tak popularne franczyzy jak serie "Harry Potter" i "Fantastyczne zwierzęta". Można przypuszczać, że głosu sympatycznemu misiowi w filmie "Paddington in Peru" znów użyczy Ben Whishaw ("Nie czas umierać"), ale nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone. Reklama "Paddington in Peru": Dougal Wilson debiutuje jako reżyser Recenzja "Paddington 2" [recenzja]: Poza prawem Reżyser dwóch poprzednich części serii, Paul King, tym razem będzie producentem powstającego projektu. Za kamerą stanie Dougal Wilson, uznany reżyser teledysków i filmów reklamowych. "Paddington w Peru" będzie jego pełnometrażowym debiutem reżyserskim. Scenariusz napisali Mark Burton, Jon Foster i James Lamont na podstawie pomysłu autorstwa Burtona i Simona Farnaby’ego. "Od dawna byliśmy pod wielkim wrażeniem pracy Dougala. Charakteryzuje się ona niewiarygodną kreatywnością wizualną, snuciem opowieści, sercem, emocjami i humorem. Jesteśmy więc podekscytowani tym, że wyreżyseruje trzecią część 'Paddingtona'. To wirtuoz uważany za legendę w swojej branży. Kolejna część przygód słynnego misia zawiedzie go z powrotem do Peru" - potwierdzają producenci filmu, Anna Marsh i Ron Halpern. "Po dziesięciu latach pracy nad filmami o Paddingtonie jestem przesadnie opiekuńczy, jeśli chodzi o tego misia. Jestem szczęśliwy, że za łapkę chwyci go teraz Dougal i razem wyruszą w tę trzecią podróż" - dodał Paul King . Reklama