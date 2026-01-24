"Wielka Warszawska" już w kinach

W filmie "Wielka Warszawska" w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka bohaterki grane przez Agnieszkę Żulewską i Mary Pawłowską reprezentują dwie odmienne postawy. Jedna wierzy w marzenia i miłość, druga zagubiła się w brutalnej rzeczywistości początku transformacji.

"Wielka Warszawska" to opowieść o młodym dżokeju, który marzy o sportowej karierze. Ukoronowaniem tych marzeń ma być udział w najważniejszej gonitwie w Polsce - Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater naiwnie wierzy, że w wyścigach konnych wygrywa najlepszy. Dopiero po pewnym czasie przekonuje się, że w tym środowisku jest mnóstwo korupcji i nieczystych zagrywek.

Agnieszka Żulewska: Irena to dla mnie postać pogubiona

W życiu Krzyśka Salomona (w tej roli Tomasz Ziętek) ważne są dwie kobiety. Młodziutka dżokejka Ewa (Mary Pawłowska), z którą łączy go przyjaźń i szczere uczucie oraz dojrzała i uwodzicielska Irena (Agnieszka Żulewska), którą Krzysiek poznaje po swoim pierwszym zwycięstwie.

"Irena to dla mnie postać pogubiona, trochę - tak naprawdę - ofiara zmiany systemowej. Osoba, która być może szuka siebie i próbuje wykorzystać różne możliwości, które daje jej nowa rzeczywistość. Jest w niej dużo smutku" - mówi Żulewska ("Rojst", "Żmijowisko", "Wielka woda", "Porządny człowiek") w rozmowie z PAP.

Mary Pawłowska: Ewa jako jedyna wierzy w Krzyśka

Natomiast Ewa Kłos, portretowana przez Mary Pawłowską, to szczera, radosna dziewczyna, która przypomina mu, że istnieje miłość bez kalkulacji. Dla 23-letniej Pawłowskiej to debiut na dużym ekranie (ma na koncie już udział w serialach: "Pati" i "Czarna śmierć").

"Ewa jako jedyna naprawdę wierzy w Krzyśka, kibicuje mu w jego marzeniach i namawia, żeby się absolutnie nie poddawał" - mówi PAP Mary Pawłowska.

Jej bohaterka jest dżokejką. Praca z końmi nie była dla Pawłowskiej nowością.

"Mam doświadczenie w jeździe konnej, bo od małego jeżdżę konno. Kiedyś to była moja największa pasja. Znalezienie się na planie było spełnieniem marzeń tej malutkiej Mary" - wyznaje aktorka.

Reżyserem i współscenarzystą filmu jest Bartłomiej Ignaciuk. Pierwsza wersja tekstu "Wielkiej Warszawskiej" powstała w latach 80. Jej autorem był Jan Purzycki, legendarny scenarzysta "Wielkiego Szu" i "Piłkarskiego pokera".