Wiele klasyków i wciągających nowości. Czerwcowe propozycje na HBO Max

"Joe Black" (1998): Klasyk z Bradem Pittem dostępny online

Milioner William (Anthony Hopkins) powoli zbliża się do kresu swojego życia. Wieści przynosi mu sama śmierć, która przejęła ciało niedawno zmarłego mężczyzny (Brad Pitt). Przed tym nieszczęśliwym wypadkiem, córka Williama (Claire Forlani) poznała go w kawiarni i szybko zrodziła się między nimi sympatia.

Dlaczego nieznajomy pojawił się w jej domu? I dlaczego jej nie pamięta?

Nowości na HBO Max: filmy z serii "Jurrasic World"

Jeżeli tęsknicie za kinem pełnym przygód i dinozaurów, to mamy dobrą wiadomość! W czerwcowej ofercie HBO Max znalazło się miejsce na kilka części z serii “Parku Jurajskiego".

Już teraz obejrzeć można: "Park Jurajski" (1993), "Zaginiony Świat: Park Jurajski" (1997), "Park Jurajski III" (2001), "Jurassic World" (2015) oraz "Jurassic World: Upadłe królestwo" (2018).



"Funny Games" (1997), czyli dlaczego nie warto pożyczać jajek sąsiadom?

Ten film przekracza wiele granic, jednak dzięki temu mocno zapada w pamięć. Dzieło Michaela Haneke przedstawia historię małżeństwa, które wraz z synem przyjeżdża do domku letniskowego, by odpocząć od chaosu miasta. Ich plany zostają jednak zniweczone przez dwóch młodych mężczyzn, którzy zaczynają prowokacyjnie się względem nich zachowywać. Wymyślają dla nowoprzybyłych różne "zabawy", które z czasem stają się coraz bardziej okrutne. A wszystko zaczęło się od pożyczenia jednemu z nich jajek...

HBO Max: Co jeszcze można obejrzeć w czerwcu?

Poza wyżej wymienionymi lista nowości na platformie HBO Max na najbliższe dni jest długa.

Do oferty trafiły także takie filmy, jak: "Bestia" (2021), "Droga do Betlejem" (2023), "Kot w butach: Trzy diabły" (2012), "Kung Fu Panda: Tajemnice zwoju" (2016), "List do świni" (2022), "Oskórowana" (2022), "Pisanki" (2020), "Przepustka" (2023), "Siódmy kontynent" (1989), "Turkusowa suknia" (2023), "W dobrym towarzystwie" (2022), "Zakochany Madagaskar" (2013), "Świt jeźdźców smoków" (2014), "Żegnaj, Jérôme!" (2022), "27" (2023).