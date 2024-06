Wiek to nie przeszkoda. Późno została mamą, ma 15 lat młodszego partnera

W ten weekend do polskich kin trafił "Horyzont. Rozdział 1" w reżyserii Kevina Costnera. W jedną z głównych ról wcieliła się w filmie Sienna Miller. Aktorka już jako mała dziewczynka była fanką Costnera. W wywiadach powtarzała, że bardzo cieszy się, że w końcu dostała rolę w filmie, w którym jej idol nie dość, że zagrał, to jeszcze go wyreżyserował. "A że jest to western, tym większa moja radość, bo w podobnej produkcji jeszcze nie występowałam" - powiedziała w wywiadzie dla francuskiego "Vogue'a". Gwiazda przyznała również, że część zdjęć na pustyni Utah kręcono, kiedy była na samym początku ciąży. Od niedawna Sienna jest podwójną mamą.

